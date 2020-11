Truy bắt nhóm côn đồ truy sát người đàn ông ngay trước cửa nhà

Video: Nhóm côn đồ truy sát người đàn ông ở TP.HCM

Chiều 7/11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang truy bắt nhóm nghi can dùng hung khí gây thương tích cho anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Sự việc xảy ra hôm qua (6/11). Khi anh Tuấn đang đứng trước nhà thì nhóm hơn 10 thanh niên chạy xe máy tới, cầm ba chĩa, mã tấu lao vào tấn công anh.

Nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm côn đồ truy sát. Những người này còn đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe bỏ đi.

Anh Tuấn được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an đang làm rõ vụ việc.