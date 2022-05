Truy bắt nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra vụ nam thanh niên dùng búa đập bể tủ kính rồi cướp vàng của tiệm vàng Sơn Trang, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, nam thanh niên đi xe gắn máy đến tiệm vàng Sơn Trang. Ban đầu người này như khách thông thường nhưng bất ngờ dùng búa đập mạnh vào tủ kính trưng bày, gom một số vòng vàng nữ trang rồi chạy ra ngoài, lên xe gắn máy, tẩu thoát.

Tiệm vàng bị cướp. (Ảnh: B.T.)

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên họ bất ngờ nghe tiếng tri hô của người bên trong tiệm vàng, sau đó thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi một mình chạy xe máy phóng đi với tốc độ rất nhanh về hướng đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất hình ảnh camera an ninh ở tiệm, các tuyến đường xung quanh nhằm xác định nghi can để truy bắt.

Đến 15h30' ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nghi cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 11/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Khắc Huy (SN 1980, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi tiệm vàng.

Công an TP Thủ Đức nhận được nhiều tin báo về việc xảy ra một số vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn. Khi công an đang trong quá trình điều tra thì nhận được trình báo của anh Huỳnh Duy K. (SN 1994, quê Cà Mau) là nhân viên tiệm vàng K.L. trên đường 7, phường Phước Bình, TP Thủ Đức) về việc tiệm vàng K.L. bị cướp.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh, xác định hướng tẩu thoát. Đặc biệt là chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade của người này sử dụng tình nghi có liên quan đến một cướp giật xảy ra khoảng một tháng trước cũng tại một tiệm vàng ở phường Long Phước, TP Thủ Đức.

Lần theo dấu vết và nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, trinh sát đã xác định kẻ gây án là Nguyễn Khắc Huy. Đến tối 10/5, trinh sát đã phục kích bắt giữ Huy tại nhà ở đường số 5, khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu.

Ban đầu, Huy thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng K.L. như nói trên. Qua đấu tranh, Huy còn thừa nhận đã thực hiện thực hiện 2 vụ khác.