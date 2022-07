Truy bắt kẻ đâm phó trưởng công an xã tử vong

Sau nhiều giờ ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng tại một số nơi nghi vấn, đến 9h sáng 10/7, các trinh sát hình sự Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã vây bắt đối tượng dùng hung khí đâm Thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, dẫn đến tử vong.

Hung thủ gây án là Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) - một đối tượng khuyết tật câm điếc.

Đối tượng Hồ Minh Đạt.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông vào cuối tháng 6/2022, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành phát hiện Hồ Minh Đạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đang lái xe máy “độ chế” nên tiến hành kiểm tra và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến chiều 9/7, Đạt lén lút đến trụ sở UBND xã Khánh Thành trộm chiếc xe máy là phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành cùng hai đồng nghiệp phối hợp Công an xã Khánh Trung trực tiếp đến nhà Đạt xác minh, tiếp tục tạm giữ xe máy vi phạm đưa về Công an xã Khánh Thành.

Trong lúc tổ công tác đi về đến gần Trạm Y tế xã Khánh Thành, Hồ Minh Đạt chạy xe máy khác từ phía sau tới, bất ngờ dùng dao nhọn đâm Thượng úy Hoàng Văn Yên, rồi tăng tốc tẩu thoát.

Dù đã được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Thương úy Yên đã tử vong trong tối 9/7.

Công an huyện Khánh Vĩnh đã bắt được Hồ Minh Đạt khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở địa phương.