Trường THCS An Khánh – Hà Nội: 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

(VTC News) -

Trường THCS An Khánh tiền thân là trường phổ thông nông nghiệp An Khánh, được thành lập tháng 9/1961, được đặt tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Khi mới thành lập, trường chỉ có 2 lớp với gần 100 học sinh và 4 thầy cô giáo, cơ sở vật chất còn chưa có, phải đi học nhờ ở đình làng Vân Lũng. Sau này trường được đổi tên thành trường phổ thông cấp II An Khánh, tháng 7/2002 UBND huyện Hoài Đức quyết định đổi tên thành Trường THCS An Khánh.

Những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất cực kỳ khó khăn, từ những thiếu thốn đó, đã thôi thúc các thầy cô giáo phải cố gắng dạy tốt hơn nữa, để các thế hệ học trò có đủ kiến thức, hành trang bước vào đời. Nhiều học sinh ngày ấy, bây giờ đã trở thành những người lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ chủ chốt ở các cấp chính quyền…

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS An Khánh chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HU, UBND, HĐND, Phòng GD&ĐT huyện, Đảng ủy, UBND, HĐND xã An Khánh cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trường THCS An Khánh có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, các phòng học có đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt cho việc học tập và giảng dạy hiện nay. Hội cha mẹ học sinh của Nhà trường cũng có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng Nhà trường để quản lý, giáo dục học sinh theo đúng yêu cầu của ngành.

Ban Đại diện CMHS các năm chụp ảnh cùng Ban giám hiệu nhà trường.

Đến nay, năm học 2021-2022 nhà trường có 40 lớp tổng với 1760 học sinh và 90 cán bộ giáo viên, nhân viên.

60 năm trôi qua, một chặng đường có thể chưa dài so với lịch sử của dân tộc, nhưng, với ngôi trường THCS An Khánh thì đó không phải là ngắn, từ mái trường này đã có biết bao thăng trầm, đổi thay, không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng.

Trong nhiều năm qua, Trường THCS An Khánh luôn được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp cấp tỉnh, cấp thành phố, là lá cờ đầu khối THCS của ngành Giáo dục tỉnh Hà Tây cũ năm học 1999-2000.

Bên cạnh đó, trường còn vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng 3 năm 2005 của Đảng và Nhà nước trao tặng. Năm 2012 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và năm 2019 được công nhận lại.

Năm học 2020-2021 vừa qua, nhà trường có 1 giáo viên đạt giải Ba thành phố môn Tiếng Anh, 8 giáo viên giỏi cấp huyện trong đó có 1 giải Khuyến khích môn Toán và 1 giải Ba thi CNTT; 1 giáo viên đạt giải Nhì Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp huyện; 10 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp huyện; 1 học sinh đạt giải Ba cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” cấp thành phố năm 2020.

Về danh hiệu, với Học sinh giỏi (HSG) văn hóa, nhà trường có 40 HSG cấp huyện, 1 HSG cấp thành phố (giải Nhì).

Với HSG Thể dục thể thao (TDTT), nhà trường có 8 học sinh đạt giải TDTT cấp huyện, đội bóng đá nhất cấp huyện và 6 học sinh đạt huy chương đồng bóng đá cấp thành phố. Liên đội đạt giải Nhất trong Hội thi Ca khúc măng non cấp huyện, đạt Liên Đội mạnh cấp Thành phố, được bằng khen của Hội đồng đội Trung ương.

Công đoàn được tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ thành phố. Trường đạt Đơn vị Tiên tiến về thể dục thể thao cấp thành phố, đạt Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019-2020.

Với nhiều thành tích nổi trội như vậy năm học 2020-2021 nhà trường đã được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cá nhân đồng chí Hiệu trưởng – Nguyễn Thị Huyền được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Trao đổi với VTC News, cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giáo dục, đào tạo. Nhà trường tập trung phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình dạy học.

Cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng nhà trường dâng hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An.

Với những nỗ lực đó, trong 5 năm gần đây (từ năm 2016 đến năm 2021) nhà trường có 03 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, 36 giáo viên giỏi cấp huyện.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động sáng tạo, tập thể các thầy, cô giáo Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập thể ban lãnh đạo nhà trường đã nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của giáo viên,các bậc phụ huynh và học sinh trong trường.

Luôn đi đầu trong khối THCS của huyện

60 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống dạy tốt – học tốt, THCS An Khánh luôn là địa chỉ giáo dục uy tín, có sức thu hút các em học sinh trên địa bàn huyện, là trường luôn đứng đầu trong huyện về chất lượng giáo dục và các hoạt động phong trào.

Trong 5 năm gần đây, từ năm 2016 -2021, nhà trường có 423 em học sinh giỏi văn hóa, trong đó có 408 học sinh giỏi cấp huyện với 23 giải nhất; 20 giải nhì; 22 giải ba; 67 giải khuyến khích và 15 học sinh giỏi cấp thành phố.

Ngoài ra, hoạt động thể dục thể thao được nhà trường chú trọng. Từ năm 2016 -2021 nhà trường có 35 học sinh đạt giải TDTT cấp huyện. Bóng đá nhất cấp huyện 03 năm 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, Nhì cấp huyện năm 2019-2020. 09 học sinh đạt Huy chương vàng năm học 2018-2019; 12 học sinh đạt huy chương đồng năm học 2019-2020, 2020-2021.

Học sinh của trường giành HCV bóng đá thành phố năm học 2018-2019.

Với tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, trong năm học 2020-2021 vừa qua, Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên trong trường tham gia ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng”, quỹ “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ vì biển đảo, ủng hộ quỹ học sinh vùng sâu vùng xa, ủng hộ quỹ “lũ lụt miền trung”, quỹ phòng chống dịch COVID-19... Tổng số tiền ủng hộ trong năm là 93.830.000đ và 06 máy tính.

Hàng năm, nhà trường tổ chức gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam xã An Khánh, năm 2019-2020 trường đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các nạn nhân chất độc màu da cam với số tiền là 2.600.000 đồng, năm học 2020-2021 là 12.000.000 đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn Tết nguyên đán 6.600.000 đồng.

Từ những hoạt động này, giúp các em học sinh biết cách quan tâm gia đình, bạn bè, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.