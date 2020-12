Trưởng phòng CSGT TP.HCM làm Trưởng công an quận 6

Ngày 8/12, Bộ trưởng Bộ Công an ký, ban hành quyết định về công tác cán bộ thuộc Công an TP.HCM.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong được điều động làm Trưởng công an Quận 6.

Theo đó, Bộ Công an điều động Thượng tá Huỳnh Trung Phong ,Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đến nhận công tác tại công an quận 6, giữ chức vụ Trưởng công an quận 6.

Đồng thời, Bộ Công an điều động Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng công an quận 4 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt.