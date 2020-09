Bộ trưởng Công an: Sẽ trang bị xe máy chuyên dụng cho công an xã

"Hiện nay toàn quốc có trên 35 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an đảm nhiệm công việc tại tất cả các xã trên toàn quốc, trung bình 4 đồng chí/xã", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc với cử tri phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn ngày 29/9.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an trả lời cử tri phường Trang Hạ, Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ông cho biết, việc đưa công an chính quy về công tác tại xã đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương mang lại niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, do điều kiện còn hạn chế nên họ chưa được trang bị đầy đủ trang, thiết bị.

"Bộ Công an đang tập trung xây dựng nhà ở cho các cơ sở tại các xã biên giới, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh trang bị xe máy chuyên dụng cho chiến sĩ công an các xã", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Buổi tiếp xúc cử tri của Bộ trưởng Bộ Công an tại phường Trang Hạ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại phường Trang Hạ, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đánh giá cao những thành tựu mà chính quyền và nhân dân tỉnh đạt được thời gian qua.

Cử tri phường Trang Hạ đánh giá cao nội dung báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội Bắc Ninh thời gian qua.

Cử tri phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn nêu ý kiến.

Các cử tri cũng nêu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề bảo vệ môi trường, đời sống dân sinh, y tế cộng đồng, phát triển kinh tế tại các làng nghề, an sinh, phúc lợi xã hội, an toàn giao thông và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cử tri phường Trang Hạ đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà chung cư tại Khu chung cư Trường Đại học Thể Thao; tạo điều kiện nguồn kinh phí cho hoạt động xã hội, phong trào, sớm đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ bảo hiểm cho công dân…

Sau khi lắng nghe, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kiến nghị của cử tri về các vấn đề y tế, giáo dục đang được Nhà nước rất quan tâm; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tổng hợp và có kiến nghị với Trung ương trong kỳ họp tới.