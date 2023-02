Trưởng Công an phường ở Quảng Nam chết trong tư thế treo cổ

(VTC News) -

Sáng 27/2, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện Trưởng Công an phường chết trong tư thế treo cổ tự vẫn.

Theo ông Phước, 4h sáng cùng ngày, tại nhà xe của cơ quan UBND phường Điện An, một số người dân phát hiện ông Nguyễn Hữu A., Trưởng Công an phường Điện An chết trong tư thế treo cổ tự vẫn nên gọi báo cho chính quyền phường Điện An cùng Công an thị xã Điện Bàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm để phục vụ điều tra.

“Những ngày qua, ông A. không có biểu hiện gì lạ, rất vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nguyên nhân xảy ra sự việc này phải chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an”, ông Nguyễn Văn Phước nói.

THỐNG NHẤT