Trưởng CA quận Thanh Xuân: Tin bắt tài xế đánh người gãy răng là không chính xác

(VTC News) -

Clip: Tài xế ô tô đánh người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe quá lâu gây tắc đường

Tối 3/1, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, tài xế Long - (SN 1973, làm nghề tự do) hiện đang có mặt tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân để phối hợp làm việc.

Ông Long là người lái xe Toyota mang BKS 29C - 58395, đánh gãy răng nam thanh niên nhắc nhở vì dừng xe gây ùn ứ giao thông vào tối 31/12/2020.

"Đơn vị chưa áp dụng các biện pháp tố tụng nào nên thông tin bắt tài xế Long là không chính xác", Thượng tá Thành cho hay và thông tin đơn vị đang đưa nạn nhân đi xác định thương tích, để xem tài xế Long có dấu hiệu tội "Cố ý gây thương tích" hay "Gây rối trật tự công cộng" không.

Tài xế Long được công an tìm thấy ở Lào Cai.

Trước đó, Thượng tá Thành cũng cho hay, đơn vị tìm thấy tài xế Long ở Lào Cai và yêu cầu về ngay Hà Nội để giải quyết vụ việc.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen BKS: 29C - 58395 do Long cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) xuống xe đến nhắc nhở và khuyên Long lái xe đi. Tuy nhiên, Long chửi bới và xuống xe đánh anh này bị gãy mũi, gãy một răng và có nhiều thương tích khác. Sau đó, kẻ hành hung cùng vợ con bỏ đi, ô tô của Long được người quen đến lái đi.