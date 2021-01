Nghi vấn tài xế đánh người là công an: Lãnh đạo Công an Thanh Xuân nói gì?

(VTC News) -

Clip: Tài xế ô tô đánh người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe quá lâu gây tắc đường

Mới đây, mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng người đàn ông đánh nam thanh niên vì bị nhắc nhở gây ùn ứ giao thông là một thượng uý công an công tác tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Trả lời qua điện thoại với PV VTC News sáng 3/1, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) không xác nhận thông tin nêu trên.

"Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra", vị lãnh đạo này cho biết.

Vị này cũng khẳng định chưa thể cung cấp danh tính nghi can do chưa bắt giữ được kẻ này. Việc công bố danh tính không đúng thời điểm có thể làm lộ thông tin điều tra. Vụ việc cũng chưa thể kết luận do công an cũng đang tìm nghi can đến vụ việc.

Lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cũng khẳng định sẽ thông tin vụ việc khi có kết quả điều tra.

Cũng trong sáng 3/1, trả lời VTC News, đại diện Cục CSGT cho biết, xe ô tô Toyota màu đen BKS 29C - 58395 là của bà Vũ Thị Th.H. (trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe bán tải này được sản xuất năm 2016, được đăng kí vào ngày 17/5/2016.

Công an quận Thanh Xuân bác thông tin người dàn ông đánh nam thanh niên do bị nhắc nhở gây ùn ứ giao thông tên Vũ Ngọc Long là cán bộ thuộc Công an quận Thanh Xuân.

Cũng trong sáng 3/1, nạn nhân T.A. cho hay, anh đã đến Công an quận Thanh Xuân để gửi đơn trình báo vụ việc.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen BKS: 29C - 58395 do người đàn ông cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc Vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) xuống xe đến nhắc nhở và khuyên người đàn ông lái xe đi. Tuy nhiên, tài xế T.A cho biết người này liền chửi bới và xuống xe với biểu hiện say rượu khiến anh này bị gãy xương mũi, gãy một răng, cùng nhiều thương tích khác.

Sau khi gây ra sự việc, người đàn ông trên cùng vợ con đi bộ rời đi. Chiếc xe ô tô của người đàn ông này được người quen đến lái đi.