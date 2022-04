Trường bị tố 'ép' học sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT: Kết quả xác minh ban đầu

(VTC News) -

Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, về quản lý nhà nước, Phòng GD&ĐT không trực tiếp phụ trách trường THPT Tự Lập, nhưng qua phối hợp xác minh giữa địa phương và trường cho thấy, không có chuyện trường vận động học sinh yếu không thi tốt nghiệp THPT.

"Phụ huynh, giáo viên phản ánh sự việc từ năm ngoái, năm học 2020 - 2021. Học sinh cũng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 nhưng không đỗ", ông Hậu nói.

Trường THPT Tự Lập (Mê Linh, Hà Nội).

Trưởng phòng GD&ĐT Mê Linh cũng thông tin, việc nhà trường cho học sinh kiểm tra học kỳ hình thức 1-1 (một học sinh và một giám thị) do trong thời gian học trực tuyến, điểm kiểm tra của em này cao bất thường so với lực học, ngang với học sinh khá của lớp. Do đó, trường yêu cầu giáo viên cho học sinh làm lại bài kiểm tra.

"Việc kiểm tra, rà soát để xem năng lực của học sinh đến đâu là để có kế hoạch bồi dưỡng, chứ không nhằm vận động các em không thi tốt nghiệp THPT", ông Hậu nói.

Đây là thông tin xác minh ban đầu của Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, kết luận chính thức sẽ do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Ngày 23/4, một số giáo viên trường THPT Tự Lập (Mê Linh, Hà Nội) phán ánh năm học 2020 - 2021 Ban giám hiệu yêu cầu họ kê khai danh sách những học sinh yếu kém, sau đó gọi từng em lên vận động không thi tốt nghiệp THPT, thay vào đó sẽ nhận giấy chứng nhận hoàn thành hết lớp 12.

Trước đó, ngày 25/1, một phụ huynh từng gửi đơn tố cáo trường THPT Tự Lập trong đợt kiểm tra học kỳ 2, con bất ngờ bị yêu cầu làm bài ở phòng riêng, theo kiểu 1-1, dù con không hề có bất cứ vi phạm nào, không gian lận thi cử, cũng không liên quan đến COVID-19 để phải cách ly khỏi các bạn khác. Sau khi kiểm tra, điểm của con bị hạ thấp hơn lúc đầu và được vận động không tham gia thi tốt nghiệp THPT.