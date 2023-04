Trước khi bị bắt vì ma tuý, cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' thế nào?

(VTC News) -

Xin hãy tin em là bộ phim truyền hình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện vào năm 1997. Bộ phim khai thác đề tài của những sinh viên năm cuối, trong đó Hoài Thatcher là nhân vật chính. Cô sinh viên tỉnh lẻ này có tính cách ngang tàng, thích tụ tập bạn bè, thích uống rượu, thường xuyên bỏ học. Tuy vậy, ẩn sau trong vẻ ngoài ngổ ngáo ấy, Hoài lại là cô gái rất giàu tình thương. Cô cưu mang một đứa trẻ mồ côi, luôn bảo vệ bạn bè.

Nét diễn cá tính, ngỗ nghịch và phá phách ngang tàng của Hoài Thatcher trong phim nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả.

Nét diễn ngổ ngáo của Lệ Hằng trong "Xin hãy tin em".

"Xin hãy tin em" gây sốt trên truyền hình và được hàng triệu khán giả yêu thích.

Vai diễn Hoài Thatcher đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của chính nữ diễn viên cũng như biết bao người hâm mộ phim truyền hình thời ấy.

Đảm nhận vai Hoài Thatcher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Cô sinh năm 1975, quê Tuyên Quang. Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng vai chính khi đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Vai diễn đầu tay đưa Lệ Hẳng trở nên nổi tiếng.

Sau bộ phim đầu tiên, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, phải kể đến các vai diễn như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Tuy nhiên, tất cả các vai diễn sau đó của Lệ Hằng đều không vượt qua được cái bóng của Hoài Thatcher. Sau khi ra trường, Lệ Hằng về cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Về chuyện đời tư, Lệ Hằng kết hôn khá sớm khi còn đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. Cả hai có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Nữ diễn viên từng kể rằng chồng ủng hộ việc cô duy trì hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, ông xã luôn phụ vợ chăm sóc con gái.

Thời gian khi còn hoạt động nghệ thuật, Lệ Hằng từng trải lòng, nhiều năm sau khi phim Xin hãy tin em đóng máy, cô nhận thêm nhiều vai diễn khác nhau, đóng nhiều phim khác, nhưng gặp ngoài đường, khán giả chỉ gọi với cái tên duy nhất là Hoài Thatcher. Nữ diễn viên từng tâm sự, thu nhập từ nghề diễn không đủ để cô trang trải cuộc sống.

Hình ảnh hiếm hoi của Lệ Hằng cách đây vài năm.

Sau một thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, Lệ Hằng xin nghỉ việc và giải nghệ từ năm 2012. Sau đó, cô không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Kể từ đó đến nay, Lệ Hằng sống kín tiếng và không còn xuất hiện trước truyền thông. Sự vắng bóng của nữ diễn viên cá tính khiến không ít khán giả từng hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Nhiều đồng nghiệp cũng không biết thông tin gì về cuộc sống của nữ diễn viên nổi danh một thời.

Bất ngờ vào lúc 20h10 ngày 10/3/2023, Lệ Hằng bị bắt vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Lệ Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho khách.

Ngày 23/4, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

