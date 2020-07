Trúng thầu xây 67 chuồng bò giá 11,4 tỷ đồng ở Nghệ An, đơn vị thi công kêu lỗ

Thông tin 67 chuồng bò xây dựng cho người Ơ Đu ở Nghệ An với giá hơn 11,4 tỷ đồng gây xôn xao dư luận với mức giá "trên trời".

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, Giám đốc Công ty CP Nam Lộc (đơn vị trúng thầu gói xây dựng trên) cho biết, sau khi nhận được thông tin mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, công ty làm hồ sơ dự thầu. Kết quả, công ty trúng thầu với giá 11,4 tỷ đồng.

Nói về chất lượng công trình, ông Mạnh khẳng định đơn vị xây dựng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ, đây là công trình thiết kế kiên cố, lâu dài nên làm rất chắc chắn.

"Về khối lượng và đơn giá có quy định 1m2 mấy viên gạch, thép bao nhiêu đều có giá vật liệu xây dựng bao nhiêu đều có giá của Sở Tài chính công bố, chứ không phải thích làm thế nào thì làm. Thi công theo thiết kế bản vẽ, vật liệu mua theo giá dự toán mời thầu, không có gì sai cả. Thời điểm làm dự án gần dịp Tết nên chúng tôi huy động hàng trăm nhân công, xây dựng liên tục hơn một tháng.

Chủ đầu tư giao trong một tháng phải hoàn thành nên việc thi công rất vất vả, gần cuối năm giá nhân công thuê cao. Vận chuyển vật liệu vào chân công trình cũng có giá cao", ông Mạnh chia sẻ.

Dù xây dựng 67 chuồng bò với giá trúng thầu 11,4 tỷ đồng, nhưng Giám đốc công ty Nam Lộc vẫn khẳng định xây bị lỗ, vì khi thi công nhiều hạng mục không có trong hồ sơ mời thầu như khối lượng đào nền trên đồi, làm đường công vụ để vận chuyển vật liệu lên trên đồi vào thi công.

"Một chuồng giá vật liệu xây dựng 80 triệu đồng, nhân công 30 triệu đồng, tiền thu nhập chịu thuế tính trước khoảng 7-8 triệu đồng, tiền thuế...tổng cộng 127 triệu/1 chuồng. Chuồng đôi dành cho 2 hộ gia đình thì chiều dài gấp đôi chuồng 1, với giá 236 triệu đồng. Công trình làm xong 31/12/2019, giải ngân xong vào tháng 1/2020.

Chúng tôi thi công đúng theo thiết kế, không bớt xén kích thước, khối lượng. Chất lượng rất đảm bảo, rất chắc chắn, bền vững. Tôi khẳng định với đơn giá thầu 127 triệu đồng đó, không có nhà thầu làm được như vậy. Tôi làm còn lỗ, nếu nhà thầu nào làm được tôi khẳng định sẽ thưởng một con bò", ông Mạnh cho biết thêm.

Theo Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội người Ơ Đu, tỉnh Nghệ An quyết định xây dựng 67 chuồng bò với tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu công trình này với giá 11,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thiên Thành (trụ sở tại đường Minh Khai, TP Vinh) là đơn vị thực hiện gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài". Công ty CP Xây dựng và Thương mại 259 (trụ sở tại đường Trần Bình Trọng, TP. Vinh) thực hiện tư vấn quản lý dự án công trình.

Theo hồ sơ, 67 chuồng bò được thiết kế theo 3 mẫu chuồng trại gồm: 4 chuồng đơn loại 1 là nuôi 4 con/chuồng; 10 chuồng đôi loại 2 là nuôi 8 con/chuồng và 53 chuồng đơn loại 3 là nuôi 4 con/chuồng phục vụ cho 77 hộ, nuôi 280 con bò.

Mẫu chuồng bò loại 1 là chuồng dọc, hố phân phía sau. Phần móng xây bằng gạch không nung, kích thước 4,5 x 6,69m, chiều cao nền 0,35m, chiều cao tường 2,7m, chiều cao mái nhà 3,7m. Phía trước là đường dốc rộng 0,8m.

Tường xây 2 bên có trừ lỗ thông hơi bằng gạch không nung, trát và quét xi măng 2 nước. Trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn để che lạnh vào mùa đông.

Nền nhà đổ bê tông M200 hoàn thiện mặt và đánh dốc 2% về phía hố thu phân, nước thải. Phía trên làm giá đựng thức ăn khô và dụng cụ bằng khung lưới thép B40. Cửa chuồng kích thước1,1x1,2m bằng thép ống mạ kẽm. Mái được làm bằng khung thép chống rỉ, lợp bằng tôn chống nóng dày 0,4mm…

Trước một số thông tin dư luận cho rằng thẩm định giá xây dựng quá cao, ông Đặng Xuân Quyền, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An (đơn vị thẩm định giá) cho biết: "Giá xây dựng đó là chúng tôi thẩm định theo đơn giá của Nhà nước quy định, đắt hay rẻ đều do Nhà nước quy định. Khung giá này được liên sở Xây dựng và Sở Tài chính Nghệ An ban hành, nếu làm sai chúng tôi chịu trách nhiệm.

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An họ lập hồ sơ về số lượng, quy mô chuồng trại, sau đó đưa sang Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định khối lượng và đơn giá. Sau khi thẩm định xong thì chuyển hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổng hợp chung về hiệu quả, nguồn vốn... của đề án rồi trình UBND tỉnh phê duyệt".