Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An liên quan đề án trăm tỷ hỗ trợ dân tộc Ơ Đu

Liên quan đến sai phạm tại Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội người Ơ Đu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An vừa bắt giữ ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn (trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Được biết, Công ty Văn Sơn là nhà thầu thực hiện một số hạng mục trong đề án nói trên.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn bị bắt giữ.

Chiều 23/7, cơ quan công an Nghệ An cũng đến khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tâm Long, Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Sau khi khám xét nơi làm việc, cơ quan công an tiếp tục đưa ông Long về nhà ở xã Hưng Lộc, TP Vinh để khám xét theo quy định.

Được biết, ông Long là người trực tiếp tham gia lập kế hoạch nhiều hạng mục trong đề án, trong đó có việc xây dựng 67 "biệt thự" cho bò trị giá 12,6 tỷ đồng.

Cách đây 4 ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (38 tuổi), cán bộ Phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Theo cơ quan công an, trong quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, ông Bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ Đề án.

Cơ quan điều tra xác định số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Chuồng bò cho người Ơ Đu được xây dựng với giá hàng trăm triệu đồng ở Nghệ An.

Đề án trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tháng 8/2017 với tổng kinh phí thực hiện 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 108 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỷ đồng.

Xung quanh đề án này, dư luận có nhiều thông tin trái chiều khi cơ quan chức năng phát hiện có việc đưa nhầm 231 người không phải dân tốc Ơ Đu vào đề án và chuyện xây 67 "biệt thự" chuồng bò với giá bình quân gần 200 triệu đồng/chuồng.

Video: Công an chở ông Nguyễn Tâm Long - cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về nhà để khám xét