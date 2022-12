Trung Quốc ngừng công bố số liệu người mắc COVID-19 không triệu chứng

Theo truyền thông Trung Quốc, Chủ nhiệm Trung tâm ứng phó khẩn cấp Trung tâm phòng chống dịch COVID-19 Trung Quốc Lý Quần cho biết, mặc dù không công bố số liệu người mắc COVID-19 không triệu chứng nhưng các cơ sở điều trị y tế sẽ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra sức khỏe tại nhà cho những bệnh nhân này, cũng như quan tâm đến tình trạng sức khỏe và cung cấp các dịch vụ tương ứng.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Lý Quần đánh giá, sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, vấn đề số liệu các ca nhiễm do địa phương báo cáo và cảm nhận của người dân có sự khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh được điều chỉnh tối ưu hóa, ngoài các nhóm người, địa điểm trọng điểm, không xét nghiệm axit nucleic theo khu vực hành chính, số lượng người xét nghiệm nhanh chóng giảm xuống, do đó số liệu các ca nhiễm được các cơ quan y tế ghi nhận cũng giảm tương ứng.

Bên cạnh đó, các ca bệnh không triệu chứng, bệnh nhẹ hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là những người tự xét nghiệm phát hiện dương tính điều trị tại nhà, không đến điều trị tại các cơ sở y tế, do đó các thông tin không được cập nhật trong báo cáo của cơ quan y tế.

Đối với việc thích ứng với tình hình mới trong thời gian tới, ông Lý Quần cho biết, tiếp tục thực hiện công tác giám sát và báo cáo trên hệ thống mạng thông tin phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, làm tốt công tác giám sát và báo cáo các ca mắc COVID-19 có triệu chứng.

Đồng thời dựa vào hệ thống giám sát các ca bệnh giống cúm trên toàn quốc, tăng cường giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh tại các địa điểm trọng điểm như viện dưỡng lão, viện tâm thần, cơ quan phúc lợi, trường học, cơ sở điều trị y tế, nhằm nắm bắt quy mô, phạm vi, mức độ và tình hình biến dị của virus, để nghiên cứu xu hướng, cung cấp căn cứ khoa học đưa ra chính sách phòng chống dịch bệnh.

Theo số liệu mới nhất được công bố trên trang mạng chính thức của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc, trên toàn Trung Quốc có 2.249 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 13/12.