Trùm xã hội đen Cường 'Quắt' ở Thái Bình sa lưới

(VTC News) -

Sáng 29/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã triệt xoá băng nhóm xã hội đen do Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt") cầm đầu hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thuỵ (Thái Bình).

Đồng thời, lực lượng công an cũng bắt giữ, khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Cường cùng nhiều đàn em, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cường "Quắt" - kẻ cầm đầu băng nhóm hoạt động theo hình thức xã hội đen vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. (Ảnh: T.D)

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường "Quắt" (36 tuổi, trú tại xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ) có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận các tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình bàn bạc, thống nhất, xây dựng chuyên án đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm do Cường "Quắt" cầm đầu. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hơn 2 năm qua, nhiều băng nhóm hoạt động theo hình thức xã hội đen ở Thái Bình lần lượt bị công an triệt xoá, bắt giữ.

Điển hình tháng 4/2020, trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và vợ Nguyễn Thị Dương cùng nhiều đàn em sa lưới pháp luật. Tính từ năm 2010, Đường "Nhuệ" liên can tới khoảng 20 vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên hầu hết đều do "đàn em" của Đường thực hiện.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình "vổ"), trùm cờ bạc với sới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nhiều năm nay; Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ"), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, đồng thời là trùm bảo kê xe khách; trùm ma tuý Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà "Sánh")... cũng bị bắt sau thời gian dài tung hoành.