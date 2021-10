Cầm đầu nhóm chém người tại buổi đấu giá đất, Bình 'vổ' lĩnh 9 năm tù

(VTC News) -

TAND tỉnh Thái Bình vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ trùm giang hồ Bình "vổ" và đàn em về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo cùng ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) gồm: Nguyễn Văn Bình (46 tuổi, thường gọi Bình "vổ"), Trần Văn Giáp (37 tuổi) cùng trú tại xã An Mỹ; Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Phạm Trường Giang (40 tuổi) cùng trú tại thị trấn An Bài; Đinh Bá Duy (23 tuổi), Đinh Bá Luyện (34 tuổi), Trần Đức Toàn (33 tuổi) cùng trú tại xã An Lễ; Phạm Thế Hùng (36 tuổi), Trần Văn Duẩn (33 tuổi) cùng trú tại xã Đông Hải và Đặng Xuân Thắng (39 tuổi) trú tại xã An Ninh.

Các bị cáo tại phiên toà.

HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 9 năm tù giam. Các bị cáo Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp cùng bị phạt 8 năm tù. Bị cáo Đinh Bá Duy 8 năm 3 tháng tù giam. Đinh Bá Luyện và Trần Văn Duẩn 7 năm 9 tháng tù giam với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo: Phạm Trường Giang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam; Trần Đức Toàn và Phạm Thế Hùng 2 năm tù giam và Đặng Xuân Thắng 2 năm 3 tháng tù giam với tội danh “Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, ngày 16/9/2019, Bình "vổ" tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Trước khi vào đấu giá, Bình rủ Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp, Trần Đức Toàn, Trần Văn Duẩn, Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Phạm Trường Giang, Phạm Thế Hùng, Đặng Xuân Thắng, Trần Đức Tuấn, Đào Văn Đại, Đinh Bá Phương và một số người khác đến trung tâm để tạo số đông, nếu xảy ra xô xát, đánh nhau thì sẽ đánh lại.

Trùm xã hội đen Bình "vổ" lĩnh án 9 năm tù.

Khoảng 14h30 cùng ngày, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, các bị cáo hô hào, mang theo kiếm, gậy bóng chày, mũ cối đuổi đánh các anh Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Quang Thành (ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Tuấn Kim Thành (trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Nguyễn Xuân Cường và Trần Văn Giáp có hành vi hô hào, thúc giục Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Trần Văn Duẩn vô cớ dùng kiếm trực tiếp chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Quang Thành. Vụ hành hung của nhóm Bình "vổ" làm anh Thành bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%; anh Nguyễn Tuấn Kim Thành bị thương nhưng không có mặt tại địa phương, hiện không rõ ở đâu nên không giám định được tỷ lệ thương tích; anh Trần Ngọc Toàn không bị thương.

Quá trình điều tra, Trần Đức Tuấn, Đinh Bá Phương, Đào Văn Đại đều bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định tách vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với những người này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.