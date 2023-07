Trịnh Thăng Bình tự nhận mình là người không giỏi yêu

(VTC News) -

Mới đây, trong liveshow Love in the bay by Ambassador, Trịnh Thăng Bình khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ chuyện tình cảm. Nam ca sĩ khẳng định: "So với bạn bè cùng trang lứa, Bình là người không giỏi trong chuyện tình cảm". Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn bạn gái, Trịnh Thăng Bình cho rằng yếu tố để một cô gái hấp dẫn anh không nằm ở vẻ bề ngoài vì với anh, bề ngoài không quan trọng.

Trịnh Thăng Bình tự nhận là người không giỏi yêu.

Những chia sẻ của Trịnh Thăng Bình khiến đông đảo khán giả nữa phấn khích. Nam ca sĩ tiếp tục ''đốn tim'' khán giả với những bản hit Người ấy, Vỡ tan hay Đã biết sẽ có ngày hôm qua… ngọt ngào và sâu lắng.

Tham dự liveshow cùng Trịnh Thăng Bình còn có ca sĩ Bảo Anh. Với giọng hát ballad đầy ngọt ngào cùng với những bản hit quá đỗi quen thuộc như Như lời đồn, Ai khóc nỗi đau này, Anh muốn em sống sao… Đặc biệt, Bảo Anh cũng đã gửi tới ca khúc Cô ấy của anh ấy - một bản ballad buồn mới ra mắt trong thời gian vừa qua.

Với phần trình diễn giàu cảm xúc, Bảo Anh bất ngờ nhận được lời tỏ tình của fan nữ. Câu nói “Chị có thể không là cô ấy của anh ấy, nhưng trong lòng em, cô ấy chắc chắn là chị" đã khiến nữ ca sĩ bối rối.

Bảo Anh bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ fan nữ.

Khi MC Thái Dũng hỏi về các sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian tới, Bảo Anh tiết lộ: “Trở lại sau một quãng thời gian im ắng, trở lại âm nhạc với những ca khúc vừa qua đã giúp khán giả phần nào hiểu được sự chỉn chu trong âm nhạc của Bảo Anh. Bản thân Bảo Anh luôn muốn làm mới bản thân, thử sức bản thân. Tôi không quá quan trọng về việc vội vàng ra sản phẩm, bao lâu thì nên ra sản phẩm mới. Với Bảo Anh, sản phẩm đó như thế nào mới là điều nên quan tâm".

