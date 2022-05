Trinh sát nổ súng khống chế kẻ cướp giật dây chuyền ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 14/5, Đội 3, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bàn giao Trần Xuân Tuấn (SN 1989, ngụ quận 3) cho Công an quận Phú Nhuận điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 12h ngày 13/5, Tuấn lái xe máy hiệu Sirius trên đường Huỳnh Văn Bánh. Đến đoạn thuộc phường 11, quận Phú Nhuận, hắn áp sát rồi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ sau đó tăng ga tháo chạy. Tuy nhiên Tuấn vừa ra tay hành động thì bị tổ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và truy đuổi.

Trinh sát nổ súng khống chế Trần Xuân Tuấn. (Ảnh công an cung cấp)

Cùng thời điểm này, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm của Công an quận Phú Nhuận cũng đang trên đường tuần tra, phát hiện sự việc đã phối hợp cùng tổ trinh sát của Đội 3 đuổi theo Tuấn.

Phát hiện có người bám đuổi theo, Tuấn tăng tốc bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Đến đường Nguyễn Văn Trỗi, Tuấn phóng xe đi ngược chiều vào làn xe ô tô nhằm tìm đường tẩu thoát.

Hai tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân. Bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, Tuấn cua gấp vào một con hẻm cụt, các trinh sát vượt lên, nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt Tuấn cùng tang vật đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Tang vật tịch thu là dây chuyền vàng, cùng phương tiện gây án là xe máy biển số 72N1-5688.

Trần Xuân Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Sau đó, trinh sát Đội 3 và tổ Hình sự Đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận đã bàn giao Tuấn cho Công an phường 11, quận Phú Nhuận lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Được biết, từ khi triển khai tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự chào đón những ngày lễ lớn như kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, bảo đảm tốt cho Sea Games 31, Phòng Cảnh sát Hình sự và công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã bắt giữ nhiều đối tượng, băng nhóm trộm cắp, cướp giật, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện.