(VTC News) -

Triệu tập người đàn ông đánh đập dã man cậu bé 14 tuổi

Ngày 20/3, trả lời VTC News, đại diện Công an xã Hoà Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập người đàn ông đánh đập dã man bé trai 14 tuổi.

"Người này là ông nội của bạn cháu bé bị đánh, sinh sống tại địa phương. Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé và tỏ ra ân hận. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để tiếp tục xử lý", lãnh đạo Công an xã Hoà Thạch cho biết thêm.

Theo vị này, nguyên nhân ban đầu do 2 cháu bé mâu thuẫn trong lúc đá bóng. Một cháu về kể với gia đình. Sau đó, ông nội tìm gặp bạn của cháu mình và hành hung. Danh tính người đàn ông đánh đập cậu bé 14 tuổi chưa được công an cung cấp.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc.

Người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt, đầu bé trai. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người đàn ông tìm gặp một bé trai. Vừa giáp mặt, người này tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Cậu bé chỉ biết ôm mặt né trận đòn của người đàn ông. Thậm chí, khi cậu bé bị đánh ngã lăn ra đất, người đàn ông tiếp tục đạp vào bụng đứa trẻ.

Được một số người can ngăn, cậu bé vội vàng bỏ chạy nhưng người đàn ông không chịu buông tha mà cầm dép đuổi theo để tiếp tục hành hung.

Chính quyền xã Hoà Thạch cho hay, nạn nhân là cháu N.D.K. (14 tuổi), mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ.

Minh Tuệ