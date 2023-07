Triệu tập 4 chủ đất ngụ TP.HCM và 2 doanh nghiệp trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này ban hành giấy triệu tập đối với 4 cá nhân chủ đất tại hẻm số 15/2 đường Yên Thế có đoạn taluy bị đổ sập xuống hẻm số 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt cùng 2 doanh nghiệp liên quan.

Cụ thể, các chủ đất được triệu tập gồm: ông L.V.L - bà H.K.X (chủ thửa đất số 657, tờ bản đồ số 4, cùng ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM); ông N.M.T (chủ thửa đất số 659, tờ bản đồ số 4, đang ngụ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) và ông N.M.T (chủ thửa đất số 658, tờ bản đồ số 4, đang ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Khu đất hẻm 15/2 Yên Thế (khung màu đỏ) và khu vực hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (vòng tròn màu vàng) trước thời điểm xảy ra sạt lở khiến 2 người chết.

Hai doanh nghiệp được triệu tập gồm Công ty Cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng do ông Nguyễn Uy Vũ làm Giám đốc (phường 9, TP Đà Lạt), là đơn vị tư vấn thiết kế và Công ty TNHH Hà Phát Thịnh (phường 5, TP Đà lạt) do bà Nguyễn Thị Diễm My làm giám đốc, là đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế. Tại các khu đất này, UBND TP Đà Lạt cấp 4 giấy phép xây dựng vào năm 2021.

Sở Xây dựng triệu tập 4 chủ đất và 2 công ty này vào chiều 6/7/2023 có mặt tại Sở Xây dựng, tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng để cơ quan chức năng thu thập thông tin, hồ sơ có liên quan đến sự cố sập đổ công trình tường chắn đất tại hẻm 15/2 Yên Thế.

Sở đề nghị cá nhân, công ty được mời chuẩn bị, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)