Triệt phá ổ bán dâm do ông chủ người Hàn Quốc điều hành

(VTC News) -

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ nhóm người gồm: Hwang Chang Nam (quốc tịch Hàn Quốc, chủ nhà hàng JOYm có địa chỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), Jung Jong Pil (tổng quản lý, quốc tịch Hàn Quốc), Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhưng, Trần Tiến Trung (tổng quản lý) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Lực lượng chức năng bắt khẩn cấp nhóm người môi giới mại dâm núp bóng nhà hàng.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện nhà hàng JOY hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Cơ quan CSĐT xác định, nhà hàng JOY do Hwang Chang Nam làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở, hoạt động từ tháng 7/2023 cho đến nay.

Nhà hàng này có 30 phòng karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Đặc biệt, các tiếp viên nữ ở đây sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm 3,8 triệu đồng/ lượt.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, nhà hàng JOY có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ, khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Jung Jong Pil, madam Cao Phương, madam Nguyễn Hồng Nhung, tổng quản lý đào là Trần Tấn Trung sẽ trực tiếp điều tiếp viên nữ lên ngồi bàn phục vụ và đi bán dâm.

Tụ điểm kinh doanh trên có hệ thống báo động như: bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh… khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30/12/2023, Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Phòng PA08, Công an quận 1 ập vào kiểm tra nhà hàng JOY.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm, ghi nhận việc tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách.

Kiểm tra tại khách sạn AKOYA (số 88 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1) và chung cư Sunrise Cityview ở số 33 Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện 3 tiếp viên nữ đi bán dâm.

Biết được thông tin cơ sở kinh doanh bị cơ quan công an kiểm tra, do lo sợ bị bắt giữ nên Hwang Chang Nam, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp...

Trước sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành truy tìm và đã bắt giữ được Hwang Chang Nam, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung.

Tại cơ quan điều tra, Hwang Chang Nam, Jung Jong Pil, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng, tổng số tiền thu lợi ước tính khoảng 20 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.