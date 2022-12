Triệt phá nhóm giang hồ tổ chức cá độ bóng đá quy mô, có cả súng ngắn

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi), Ngô Vinh Quang (31 tuổi), Hồ Chí Phúc (31 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP HCM), Nguyễn Thị Kim Huệ (40 tuổi, ngụ quận 4) và nhiều người khác để lập hồ sơ xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an tình nghi những người trong nhóm này còn có nhiều hoạt động phạm pháp khác nên đang mở rộng điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá nhóm tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, từ hơn 2 tháng trước, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, có địa bàn hoạt động ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận. Mùa World Cup 2022, nhóm này hoạt động mạnh hơn. Do vậy, xác định thời cơ đến, phòng Cảnh sát hình sự quyết định triệt phá.

Những nghi can có vai trò chủ chốt trong nhóm tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, ngày 10/12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự chia thành 8 mũi, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt các đối tượng chủ chốt trong nhóm, trong đó có Hữu, Quang, Phúc, Huệ.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan và đặc biệt là một số súng ngắn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc này là Cao Nguyễn Thiên Hữu. Giúp sức tích cực cho Hữu còn có Quang và Huệ.

Trong đó, Quang là một đối tượng cộm cán, từng tham gia vào băng nhóm xã hội chuyên tổ chức cờ bạc, tín dụng đen do Vũ Bồng Hồng (tức Lâm Thanh Vũ) cầm đầu. Khi Bộ Công an triệt phá băng nhóm Vũ Bông Hồng vào đầu năm 2019, Quang cũng sa lưới.

Tang vật ô tô mà lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mới đây, khi mãn hạn tù, Quang trở lại con đường cũ, là trợ thủ đắc lực cho Hựu, tham gia hoạt động tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quang có nhiệm vụ tranh giành địa bàn cờ bạc, bảo kê và đòi nợ.

Để gây áp lực đòi nợ dân cờ bạc, Quang còn thủ vũ khí quân dụng để uy hiếp lấy tiền cho bằng được.

Theo đó, khi mùa World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh, Hữu liên hệ với một số trùm cờ bạc qua mạng để lấy tài khoản tổng. Sau đó, Hữu cùng các đàn em cắt thành các tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới và những người chơi.

Để đối phó với lực lượng công an, nhóm của Hữu, Quang, Huệ và các đại lý cấp dưới, người chơi liên lạc với nhau qua mạng xã hội và thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng khi chung chi tiền thắng – thua.

Hữu và Quang đều nghiện ma tuý và cũng là dân cá độ chuyên nghiệp, trực tiếp thắng - thua.

Hiện Công an TP.HCM cũng như Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành đang tập trung đấu tranh, triệt phá các nhóm tổ chức cờ bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá trong giai đoạn World Cup 2022 đang diễn ra và dần đến giai đoạn cuối.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không được tổ chức, tham gia cá độ dưới mọi hình thức, nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cần tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc theo số 0692348569 (số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an).