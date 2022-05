Triệt phá đường dây tín dụng đen khủng bố 'con nợ' qua danh bạ điện thoại

(VTC News) -

Ngày 25/5, trả lời PV VTC News, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia. Công an xác định gần 300 đối tượng liên quan đường dây này, trong đó có cả người nước ngoài.

Qua điều tra, địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành thời gian qua xuất hiện hiện tượng cho vay qua app và đòi nợ dưới hình thức tín dụng đen. Người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2 triệu đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào.

Sau đó, các đối tượng sẽ thẩm định danh bạ điện thoại của người vay để xác định tính chính xác, lấy căn cứ cho việc đòi nợ sau này. Người vay sẽ phải thanh toán số tiền gốc ban đầu trong vòng 3-5 ngày, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân. Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, “lãi mẹ đẻ lãi con” lên tới 1.570 - 2.190%/năm.

Các đối tượng trong đường dây.

Khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ "con nợ" đến người thân của họ và toàn bộ các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại mà "con nợ" cung cấp trước đó.

Thậm chí, chúng còn cắt ghép hình ảnh của "con nợ" rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép "con nợ", hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ có tổ chức trên.

Ngày 24/5, các mũi trinh sát triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen ở 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bóc gỡ đường dây, đưa gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.