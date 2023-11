Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 4 tạ pháo nổ ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 22/11, theo tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 4,2 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô và 5 điện thoại di động.

Pháo lậu bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: Võ Văn Pháp (SN 1991, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là kẻ cầm đầu, Nguyễn Tú Mỹ (SN 1985, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1992), Nguyễn Thị Luyến (SN 1980) và Nguyễn Đình Lĩnh (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Theo điều tra của Công an, Võ Văn Pháp cấu kết với các đối tượng cùng quê đang làm ăn ở nước ngoài đặt mua pháo với số lượng lớn rồi vận chuyển qua biên giới bằng đường tiểu ngạch. Sau khi đưa pháo về Nghệ An, chúng chia nhỏ đưa về cất giấu ở nhà của các đối tượng để chờ đến Tết bán cho người dân Nghệ An và các vùng phụ cận có nhu cầu mua.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng chuyên án.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép hơn 4,2 tạ pháo lậu

Trước đó, ngày 14/9, trên đường N2 Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh (Nghệ An), Công an TP Vinh bắt quả tang 3 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu gồm Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); Thái Doãn Phúc (SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương); Hoàng Hữu Thế (SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 5 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất, 1 xe ô tô 7 chỗ và 100 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nhà Nguyễn Sỹ Thái, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ.