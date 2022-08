Bắt kẻ mua bán, vận chuyển 1,5 tạ pháo lậu do nước ngoài sản xuất

(VTC News) -

Ngày 2/8, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Dương (SN 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ.

Đối tượng Lương Văn Dương bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CANA)

Trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Lương Văn Dương cùng tang vật 1,5 tạ pháo do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận số pháo trên được Dương đặt mua từ các tỉnh khác về cất giấu, rồi tìm khách hàng để bán lại kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.