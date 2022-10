Triệt phá đường dây lô đề sử dụng công nghệ cao ở Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề sử dụng công nghệ cao".

Những người này gồm: Phan Mạnh Cường (SN 1978, ở phường Ngô Quyền); Lê Hoài Nam (SN 1984, ở phường Tích Sơn); Nguyễn Thị Hường (SN 1982), Nguyễn Văn Thuần (SN 1975); Phùng Quang Lan (SN 1961); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984); Phùng Văn Đình (SN 1972); Phùng Văn Đồng (SN 1966) và Bùi Văn Sáu (SN 1962) cùng trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên.

Trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình, quản lý địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện trên địa bàn TP Vĩnh Yên có một nhóm người hoạt động liên kết với nhau hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn.

Các đối tượng tham gia đường dây lô đề quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Tối 1/10, 20 tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an các huyện, TP tham gia đồng loạt tấn công, triệu tập, khám xét nhà các đối tượng có vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Kết quả đã triệu tập, khống chế 18 người, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tạm giữ hơn 1 tỷ đồng; 15 điện thoại di động các loại.

Theo điều tra, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm người sử dụng nhiều ứng dụng phần mềm như zalo, messenger…và để thực hiện hành vi đánh bạc, họ sử dụng nhiều phần mềm công nghệ cao để quản lý tin nhắn chuyển đi, tin nhắn đến, tự tính tiền, cân bảng lô đề.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định.