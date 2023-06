Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố 5 đối tượng trong đường dây trên, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố điều tra lên 15; Đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Một số đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào hồi 18h30 ngày 25/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ, Phòng cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 10 người tại TP Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi… về hành vi sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 thẻ ngân hàng các loại và hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề của các nghi phạm.

Đào Văn Thuỷ tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng xác định đường dây trên hoạt động từ tháng 4/2021 đến nay do Thủy (SN 1986) cầm đầu, cấu kết với Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề với thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, hàng ngày khi mua bán số lô số đề với các con bạc, Thủy và Sơn sẽ di chuyển 2 hướng khác nhau bằng ôtô qua các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh… để tổ chức đánh bạc với các "thư ký" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tang vật thu giữ.

Đối với cá độ bóng đá, Thủy sử dụng mạng xã hội như Viber, Telegram… để giao dịch và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Nghi phạm cho các con bạc tham gia cá độ các giải bóng đá lớn như giải bóng đá Vô địch các câu lạc bộ châu Âu, Ngoại hạng Anh, giải bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, giải bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp... và SEA Game 32 vừa qua thông qua trang web cá độ bóng đá: Bong88.com.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng/ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4/2021 đến nay hơn 2.000 tỷ đồng.

Anh Văn