Triệt phá 5 đường dây bán bằng lái xe không cần thi

(VTC News) -

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá 5 ổ nhóm tội phạm làm giả bằng lái xe máy, ô tô và hồ sơ kèm theo, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 31 người về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng trong đường dây.

Theo điều tra, Phạm Văn Vũ (SN 1997, trú tại Giao Yến, Giao Thuỷ, Nam Định) là kẻ cầm đầu. Vũ và các đồng phạm đăng quảng cáo việc làm bằng lái xe trên mạng Internet và qua mạng xã hội Zalo, Facebook với tên tài khoản “Trung tâm tiếp nhận hồ sơ GPLX”, “Trung tâm GPLX Việt Thanh”, “Dịch vụ làm BLX toàn quốc”, “Trung tâm làm bằng lái toàn quốc”, “Bằng lái uy tín toàn quốc”.

Để dụ dỗ khách hàng, nhóm của Vũ giới thiệu có chỗ làm "chui”, khách hàng sẽ không phải đi học, đi thi. Khách đồng ý làm thì chỉ 5 đến 7 ngày sẽ có bằng (gồm bằng lái xe và bộ hồ sơ).

Khi có khách hàng đặt vấn đề, nhóm này yêu cầu khách hàng cung cấp ảnh chứng minh thư, ảnh 3x4, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Giá bằng lái xe máy từ 1-1,5 triệu đồng, giá bằng lái xe ô tô từ 2-16 triệu đồng tùy theo hạng bằng lái xe A1, A2, B1....

Số tang vật công an thu giữ được.

Để thực hiện việc sản xuất bằng giả, Vũ và đồng phạm tìm trên mạng Internet và mua được ổ cứng bên trong có chứa các file dữ liệu để in giấy tờ, bằng lái xe giả, con dấu của tất cả các tỉnh, thành. Sau đó, chúng mua máy tính, máy in màu, máy in thẻ nhựa, máy dập, cắt, máy ép nhiệt và mua thẻ nhựa cứng để in “phôi” bằng lái xe giả.

Sau khi in xong bằng lái xe và hồ sơ giả, các đối tượng đóng vào bì thư và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, các công ty chuyển phát. Các đối tượng lên mạng Internet để tìm mua tài khoản ngân hàng mang tên người khác (tài khoản giả) để sử dụng và tìm mua ảnh chứng minh thư của người khác để tạo một “App giả”. App này dùng để nhận tiền từ bưu cục sau khi khách hàng trả tiền.

Khi chuyển hồ sơ và bằng giả, nhóm của Vũ sẽ thuê xe ôm mang hàng đến bưu cục để nhân viên lên đơn hàng và chuyển cho khách. Sau khi khách hàng kiểm tra hàng và trả tiền cho nhân viên bưu tá, thì bưu cục sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng vào App giả chúng đã tạo trước đó.

Qua thu thập chứng cứ, công an xác định nhóm này đã làm hơn 20.000 giấy phép lái xe giả, tiêu thụ trên toàn quốc.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người đang sử dụng giấy phép lái xe giả giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ điều tra.