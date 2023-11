Treo thưởng 200 triệu đồng cho VĐV phá kỷ lục của Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Thị Oanh

(VTC News) -

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM từ 8/3 đến 10/3/2024 tại Thành phố Thủ Đức. Dự kiến sẽ có khoảng 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km. Giải Chạy vì cuộc sống ra đời tạo thêm hoạt động cho cộng đồng chạy bộ vốn tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TP.HCM, thúc đẩy phong trào chạy bộ tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc.

Bên cạnh những hạng mục giải thưởng chính của giải, Ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục ở cự ly bán marathon 21km mà nam VĐV Đỗ Quốc Luật (1 giờ 07 phút 99) và nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh (1 giờ 15 phút 24 giây) đang giữ.

Vận động viên phá kỷ lục bán marathon quốc gia của Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật tại giải Chạy vì cuộc sống 2024 được thưởng 200 triệu đồng.

Ngoài mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc trích vào quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TP.HCM cũng như một số dự án và quỹ vì cộng đồng khác...

Ngày thi đấu chính của giải Chạy vì cuộc sống là 10/3/2024. Ngoài ra, ban tổ chức tạo ra những sự kiện thú vị, các mini game giúp giải đấu trở nên sôi động như sự kiện Race Kids (cự ly 1km dành cho trẻ em tham gia và “mang quà về cho mẹ”), phát RaceKit cho VĐV tham dự trong 2 ngày trước đó.

Đại diện ban tổ chức Run To Live 2024 cho biết sứ mệnh của giải trong lần đầu tiên diễn ra là lan toả động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự, Giải chạy Run To Live 2024 sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, trong đó việc đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn… nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ các Sở, ban ngành của TP.HCM cũng như của Thành phố Thủ Đức.