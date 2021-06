Treo bảng 'không tiếp khách chống dịch' rồi đóng cửa, tổ chức đá gà ở Tiền Giang

(VTC News) -

Tối 13/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành xử lý theo thẩm quyền vụ đá gà ăn thua bằng tiền.

Phía trước căn nhà treo bảng "không tiếp khách chống dịch" nhằm qua mắt công an.

Trưa 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt giữ 19 đối tượng đá gà ăn tiền tại phần đất của ông Châu Văn Hai (thuộc ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành). Tại hiện trường, lực lượng công an còn tạm giữ 18 xe mô tô, 88 triệu đồng và nhiều con gà đá.

Qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tụ điểm cờ bạc do 3 đối tượng là Châu Văn Mi (39 tuổi), Trần Phước Tài (22 tuổi) cùng ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành và Võ Văn Tấn (35 tuổi) ngụ xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, đứng ra tổ chức.

Cơ quan công an lập hồ sơ xử lý các đối tượng tội cờ bạc cũng như vi phạm Chỉ thị 15. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Trước đó, từ 0h ngày 12/6, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Theo Công an, các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên sẽ xử lý nghiêm khắc để răn đe.