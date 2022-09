Trẻ nhập viện do virus Adeno tăng nhanh, cha mẹ cần lưu ý gì?

(VTC News) -

Từ tháng 8/2022 đến nay, số ca bệnh nhiễm virus Adeno dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương gia tăng đột biến. Tính đến ngày 12/9, tổng số ca nhiễm virus Adeno được ghi nhận là 412. Đã có 6 trường hợp tử vong.

Hầu hết bệnh nhân nhiễm Adeno vào Trung tâm Hô hấp đều có viêm phổi, khó thở hoặc suy hô hấp. Tại đây đang điều trị cho 25 bệnh nhân viêm phổi do Adeno, trong đó khoảng 15 bệnh nhân thở oxy.

PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh - Giám đốc Trung tâm Hô hấp cho biết, nhiều nghiên cứu của các nước trên thế giới cho thấy, viêm phổi do virus Adeno có thể trở thành dịch và những dịch này thông thường hay tăng lên sau các đợt dịch sởi, cúm.

Lây truyền thế nào?

Virus Adeno lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8-12 ngày.

Bệnh có thể xảy ra quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân – hè hoặc thu – đông và ở mọi lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc. Ở trẻ em, bệnh hay gặp ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi.

Triệu chứng

Bệnh nhân thường có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, sốt. Đặc biệt viêm phổi do Adeno khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, có ho, khò khè. Triệu chứng viêm phổi do Adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác.

Các tổn thương thường gặp nhất do mắc virus Adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), các bệnh lý ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…), viêm bàng quang, viêm não, màng não...

Cách bảo vệ trẻ trước virus Adeno

Cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ. Với trẻ còn trong độ tuổi bú mẹ nên cho trẻ bú đến khi tròn 2 tuổi. Phụ huynh nên vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên bằng cách nhỏ mũi với nước muối sinh lý hàng ngày, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh.

Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi công cộng. Ngoài ra, trẻ cũng cần được tiêm chủng đầy đủ vaccine để phòng các bệnh lý hô hấp khác.