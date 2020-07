Tranh chấp đầm nuôi tôm ở Hải Phòng, còn tấn công cả cán bộ phường khi bị xử lý

Ngày 21/7, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) cho biết, công an phường đang kết hợp với Công an quận Hải An xác minh, điều tra vụ tranh chấp đất đai tại đầm nuôi trồng thủy sản Km 17+920 đê sông Lạch Tray.

Ông Phạm Văn Hùng tự ý xây dựng trái phép nhiều hạng mục trên diện tích đất của ông Phan Anh đang là chủ sử dụng đất.

Theo đơn phản ánh của ông Phan Anh (SN 1969, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân), năm 1992, 1993, ông nhận chuyển nhượng từ ông Quyết, ông Sông (Hải An, Hải Phòng) 3 ha đất tại khu vực nêu trên để làm đầm nuôi trồng thủy sản. Kể từ đó đến nay, gia đình ông Phan Anh tiếp tục bỏ công sức, tiền bạc bồi đắp xây dựng, sản xuất và sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai.

Ngày 3/10/2019, ông Phan Anh nhận đặt cọc của ông Phạm Văn Hùng (SN 1963, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân) 400 triệu đồng để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng diện tích đất nêu trên cho ông Hùng để nuôi trồng thủy sản.

“Bên A là ông Phan Anh sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầm nuôi trồng thủy sản tại phường Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) cho ông Phạm Văn Hùng trong thời hạn còn lại có hiệu lực của hợp đồng thuê đất giữa ông Phan Anh với UBND phường Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng)” – giấy đặt cọc ghi rõ.

Số tiền nhượng quyền sử dụng đất là 18 tỷ đồng và không ghi rõ thời gian nào ông Phan Anh sẽ phải hoàn tất thủ tục pháp lý để bàn giao đầm cho ông Phạm Văn Hùng.

Giấy đặt cọc giữa ông Anh và ông Hùng.

Cuối năm 2019, ông Phan Anh chưa làm xong thủ tục pháp lý. Thời điểm này cũng chưa có văn bản bàn giao tiếp số tiền 18 tỷ đồng từ ông Hùng cho ông Phan Anh, chưa có hợp đồng chuyển nhượng, biên bản đo đạc, bàn giao hiện trạng diện tích đất nêu trên.

Trong khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa chứng thực, xác nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Phạm Văn Hùng đưa công nhân, phương tiện xuống diện tích đất nêu trên để san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng thửa đất và các công trình khác trên đất.

Khi phát hiện sự việc, ông Phan Anh điện thoại cho ông Hùng hỏi lý do, ông Hùng nói là để khảo sát, đo đạc.

Ông Phan Anh cho biết thêm, do bản thân nghĩ sẽ làm được thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên ông chỉ yêu cầu ông Hùng không tiếp tục có các động thái tiếp theo trên diện tích đất nêu trên trong thời gian đang làm thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn tiếp tục san lấp mặt bằng, trồng cây, xây dựng một số hạng mục công trình khác.

Ông Hùng xẻ rãnh, lập vùng trồng nhiều loại cây làm thay đổi hiện trạng khu vực đất nêu trên.

Thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Trọng Lượng – Phó chủ tịch UBND phường Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) cho biết, phát hiện sự việc nêu trên, khoảng 14h30 ngày 13/3/2020, Tổ công tác của UBND phường do ông làm tổ trưởng xuống kiểm tra hiện trường, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng, đê điều.

Lập tức, ông Phạm Văn Hùng cùng ông Nguyễn Trung Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải (công ty do ông Hùng làm giám đốc) và Lê Hoàng An (SN 1965, nhân viên công ty) từ trong lán lao ra ngăn cản, lấy đá ném vào người phó chủ tịch phường và liên tục đe dọa, tấn công gây thương tích cho các cán bộ.

Ngày 14/3, Công an quận Hải An khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hải với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 15/4/2020, UBND TP Hải Phòng cũng ra quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải san lấp mặt bằng, trồng cây, dựng nhà trên đất nuôi trồng thủy sản và vi phạm hành lang bay của Sân bay quốc tế Cát Bi.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hải 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 30/6, tại Nhà văn hóa phường Tràng Cát, TAND quận Hải An mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại khu vực bãi sông Lạch Tray, phường Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) nêu trên.

Bị cáo là Nguyễn Trung Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải.

Tại phiên tòa, Nguyễn Trung Hải thừa nhận, tại thời điểm tổ công tác phường Tràng Cát kiểm tra, Công ty Hùng Hải đã san lấp mặt bằng trái phép, đào kênh nước, trồng cây và xây dựng nhà khung thép trên khu đất được giao. Bị cáo thừa nhận bản thân có hành vi chống người thi hành công vụ như cáo trạng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hải 12 tháng tù giam.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, trong những ngày qua, PV VTC News liên tục liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Văn Hùng để hẹn gặp tìm hiểu nguyên nhân việc tranh chấp đất đai nêu trên, tuy nhiên ông Hùng không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Ông Nguyễn Trọng Lượng cho biết, việc tranh chấp đất đai nêu trên đang được Công an phường kết hợp Công an quận Hải An và các cơ quan chức năng quận Hải An xác minh, hiện chưa có kết quả.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!