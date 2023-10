Trấn Thành vào vai bác Ba Phi: Vì sao khán giả chưa xem đã vội 'ném gạch đá'?

(VTC News) -

Đất phương Nam là bộ phim truyền hình kinh điển về cuộc sống của người dân Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2023, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho ra mắt dự án phim điện ảnh Đất rừng phương Nam với dàn diễn viên đình đám: Hạo Khang, Trấn Thành, Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Hứa Vĩ Văn...

Nội dung phim kể về hành trình đi tìm cha của cậu bé An do Hạo Khang thủ vai. Tuy nhiên, người thu hút sự chú ý của khán giả từ khi phim tung ra tạo hình của các nhân vật lại là Trấn Thành.

Nam diễn viên sinh năm 1987 thủ vai bác Ba Phi - người đàn ông hoạt ngôn có tấm lòng nhân hậu được xem là biểu tượng của người dân Nam Bộ.

Hình tượng nhân vật bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can trong phim truyền hình "Đất phương Nam" đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Điều đáng nói là ngay khi ê-kíp sản xuất phim công bố danh sách diễn viên, Trấn Thành đã bị nhiều người đặt câu hỏi về năng lực diễn xuất khi vào vai bác Ba Phi. Thêm vào đó, khi tạo hình nhân vật ra mắt khán giả, làn sóng phản ứng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên thực tế, bộ phim còn chưa được công chiếu rộng rãi trước công chúng nhưng không ít người đã lên tiếng chê bai, thậm chí là yêu cầu tẩy chay bộ phim chỉ vì Trấn Thành.

Vậy lý do khiến nam diễn viên "hứng gạch" ngay cả khi phim chưa được công chiếu là gì? Đầu tiên, phải kể đến việc Đất phương Nam với các nhân vật đình đám như bác Ba Phi, Võ Tòng... vốn đã là tượng đài khó xô đổ trong lòng khán giả.

Tạo hình bác Ba Phi của Trấn Thành trong "Đất rừng phương Nam".

Rất nhiều thế hệ khán giả từ 6X, 7X, đến 9X đều yêu mến bộ phim này cho dù nó được phát sóng lần đầu từ cách đây gần 30 năm. Việc khán giả so sánh và hoài nghi về bộ phim được làm mới mang tên Đất rừng phương Nam không phải điều khó hiểu.

Cũng như vậy, nhân vật bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện trong bản truyền hình Đất phương Nam đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho công chúng. Điều này là một thách thức lớn đối với diễn viên được giao vai bác Ba Phi trong những phiên bản tiếp theo của bộ phim. Bởi họ sẽ phải chấp nhận sự so sánh và tâm lý hoài nghi, phản đối của khán giả ngay từ khi nhận vai diễn.

Thực tế, khán giả hoàn toàn có lý khi thể hiện sự hoài nghi đối với Trấn Thành. Bởi trên nguyên tác, bác Ba Phi là người đàn ông trung niên ở độ tuổi ngoài 50, trong khi đó nam diễn viên sinh năm 1987 chưa đầy 40 tuổi.

Trấn Thành khó thuyết phục được khán giả với vai bác Ba Phi.

Việc chênh lệch về tuổi tác không chỉ khiến tạo hình nhân vật bác Ba Phi của Trấn Thành khó thuyết phục được khán giả mà còn khắc sâu thêm vào tâm trí khán giả sự chênh lệch về kinh nghiệm sống, phong thái thể hiện giữa nam diễn viên với nhân vật.

Người ta quá yêu mến bộ phim và nhân vật bác Ba Phi nên sẽ rất khó chấp nhận việc "thần tượng" trong lòng mình bị "làm mới" hay được thể hiện ở 1 góc nhìn khác. Vì thế, không khó hiểu khi một bộ phận lớn khán giả có tâm lý so sánh và hoài nghi với phim Đất rừng phương Nam nói chung và vai bác Ba Phi của Trấn Thành nói riêng.

Đặc biệt, thông tin Trấn Thành là đồng giám đốc sản xuất, đồng giám đốc sáng tạo, diễn viên, đồng dựng phim, cố vấn kịch bản của phim Đất rừng phương Nam càng khiến công chúng hoài nghi về tính công tâm của đạo diễn khi lựa chọn anh cho vai diễn bác Ba Phi.

Trấn Thành "hứng gạch" dù bộ phim chưa ra rạp.

Ngoài lý do trên, làn sóng phản ứng dành cho Trấn Thành còn xuất phát từ bản thân nam diễn viên này. Trong suốt một thời gian dài vừa qua, Trấn Thành liên tiếp vướng phải những ồn ào về phát ngôn liên quan đến vị thế của người nghệ sĩ trong mối quan hệ với công chúng.

Khán giả chưa quên những câu nói bị cho là trịch thượng, "kể công" của Trấn Thành như: "Nếu thấy hài nhảm hãy tắt TV", "Đời nghệ sĩ khó nuốt lắm"... Không thể phủ nhận rằng trong mắt công chúng thời gian gần đây, hình ảnh của nam diễn viên đã "sứt mẻ" khá nhiều.

Điều này tạo nên tâm lý phản kháng, loại trừ từ công chúng. Vì lẽ đó, bất cứ sản phẩm nào của Trấn Thành cũng sẽ khiến khán giả đặt ra dấu hỏi, thậm chí là tẩy chay.

Với những ồn ào về phát ngôn trong thời gian gần đây, những sản phẩm của Trấn Thành đều gây ra sự hoài nghi cho khán giả.

Trước những ồn ào liên quan đến việc Trấn Thành có "xứng" với vai bác Ba Phi hay không, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải lên tiếng khẳng định về năng lực diễn xuất của Trấn Thành cũng như sự công tâm của bản thân khi lựa chọn nam diễn viên sinh năm 1987 cho vai diễn "nặng ký" này:

"Nhân vật bác Ba Phi là một người rất hoạt ngôn, những chuyện vui vẻ, những chuyện người ta tưởng thật, có chuyện tưởng không, nhưng câu chuyện đều có ý nghĩa, triết lý riêng của nó, thì tôi nghĩ Thành là người rất hợp".

Về sự chênh lệch tuổi tác giữa diễn viên với nguyên mẫu nhân vật, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh:

"Khi xem phim, khán giả cũng sẽ thấy có những điểm nhấn mình cần những diễn viên giỏi chứ không phải chỉ là ngoại hình phù hợp. Ngoại hình thì chúng ta có thể tạo hình được, với tôi cái tinh thần mới là điều quan trọng. Và tôi nghĩ tinh thần của Trấn Thành và bác Ba Phi có những điểm chung với nhau".

Bộ phim sẽ ra mắt khán giả từ ngày 13/10/2023.

Về phía Trấn Thành, trong buổi công chiếu đầu tiên của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam diễn ra tại TP.HCM, anh tỏ ra khá bình thản trước phản ứng khen chê từ khán giả. Nam diễn viên nói: "Quý vị quan tâm theo dõi là đã vui rồi. Sợ nhất là phim ra không ai bàn, chứ đã bàn là vui rồi. Dĩ nhiên sẽ có người thích, người không thích.

Nghề này là làm dâu trăm họ. Phim ra thì mọi người được quyền đưa ý kiến của họ, nếu họ nói đúng thì mình sẽ học tập".

Những chỉ trích của khán giả dành cho vai diễn của Trấn Thành trong phim Đất rừng phương Nam trước đó ít nhiều mang yếu tố cảm tính. Có lẽ sau khi phim được công chiếu rộng rãi, lúc đó, công chúng mới có đủ cơ sở để bình luận về diễn xuất của nam diễn viên này và mới có thể trả lời chính xác cho câu hỏi: Trấn Thành có thể hiện tốt nhân vật Ba Phi?