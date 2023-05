Trấn Thành vắng mặt, Hari Won thay chồng nhận giải 'Đạo diễn xuất sắc'

"Đêm tối rực rỡ" là bộ phim nhận nhiều giải nhất với Giải đặc biệt của BGK, Nam chính xuất sắc nhất (Huỳnh Kiến An), Nữ chính xuất sắc nhất (Nhã Uyên) và Kịch bản xuất sắc nhất (Nhã Uyên và Aaron Toronto). Trên bục nhận giải, cả diễn viên Huỳnh Kiến An và đạo diễn Aaron Toronto đều gửi lời cảm ơn vợ. Vợ diễn viên Huỳnh Kiến An là người gốc Đà Nẵng còn vợ Aaron Toronto chính là diễn viên, biên kịch Nhã Uyên.