Trấn Thành và những lần 'bỗng dưng biến mất' khỏi loạt gameshow đình đám

(VTC News) -

Là một MC nổi tiếng về độ hoạt ngôn, hóm hỉnh và có kiến thức tốt, chính vì vậy Trấn Thành thường xuyên được mời làm giám khảo hay MC trong những gameshow lớn. Không thể phủ nhận chương trình nào có Trấn Thành tham gia cũng đều thành công. Tuy nhiên không ít lần nam MC nổi tiếng gây xôn xao về việc rút khỏi những chương trình từng gắn bó với mình.

Rút khỏi "Siêu tài năng nhí" sau 3 mùa thành công

Đúng như những dự đoán trước đó, MC Đại Nghĩa là giám khảo chính trong Siêu tài năng nhí mùa 4 cùng Hari Won. Anh là người sẽ thay thế Trấn Thành đảm nhận vị trí này.

Đại diện BTC vẫn kiên quyết không tiết lộ lý do Trấn Thành không tham gia mùa 4. Dù bị đặt câu hỏi một cách trực diện về sự vắng mặt của MC sinh năm 1987, nhưng người này chỉ nói: "Chương trình của chúng tôi là về những tài năng nhí nên luôn cần sự vui vẻ. Một chương trình thành công phải nhờ nhiều yếu tố. Chính vì thế việc chúng tôi muốn nói ở đây không phải ai thay thế ai.

Quan điểm của chúng tôi là mỗi nghệ sĩ sẽ có sáng tạo riêng và lượng khán giả riêng của mình. Để một chương trình thành công thì phải có nghệ sĩ, có các tài năng nhí, các thành viên trong ê-kíp. Khi thêm một nghệ sĩ vào trong chương trình, nghĩa là chúng tôi đã mở rộng thêm đối tượng khán giả. Chính vì thế chúng tôi muốn dùng từ 'thêm' thay cho từ 'thay'. Hơn nữa, chương trình nào cũng sẽ có những bí mật. Tôi hy vọng khán giả sẽ theo dõi để khám phá thêm những bí mật rất hay trong mùa 4 này".

Trấn Thành không làm giám khảo "Siêu tài năng nhí" mùa 4.

Việc Trấn Thành không xuất hiện ở mùa 4 Siêu tài năng nhí khiến khán giả xôn xao. Nhiều người cho rằng, nam nghệ sĩ đã bị gạt khỏi chương trình khi vướng phải “làn sóng” tẩy chay của dân mạng vì nhiều phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian qua.

Bị danh ca Ngọc Sơn thay thế tại "Hát mãi ước mơ"

MC Trấn Thành từng giữ vai trò giám khảo trong chương trình Hát mãi ước mơ suốt 3 mùa phát sóng. Đây là gameshow ca nhạc mang tính nhân văn cao dựa trên nền tảng karaoke, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt quá trình tham gia chương trình này, MC Trấn Thành đã nhiều lần không cầm được nước mắt trước những hoàn cảnh của thí sinh. Anh cũng nhiều lần lấy tiền cá nhân để hỗ trợ cho những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Dù vẫn rất thành công nhưng đến mùa thứ 4, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ thay thế Trấn Thành làm giám khảo cùng với Võ Hạ Trâm. Lý giải cho sự thay đổi này, nhà sản xuất cho biết sự thay đổi về giám khảo sẽ mang lại điều mới mẻ cho khán giả.

Danh ca Ngọc Sơn là người thay thế Trấn Thành tại "Hát mãi ước mơ".

Tuy nhiên tại thời điểm đó, Trấn Thành là nghệ sĩ vướng vào ồn ào liên quan đến kêu gọi từ thiện miền Trung 2020. Trước những thắc mắc của cư dân mạng, MC Trấn Thành đã sao kê để minh bạch khoản tiền đóng góp, nhưng dường như ồn ào vẫn không lắng xuống. Nhiều khán giả cho rằng đây mới chính là nguyên nhân nam MC nổi tiếng không còn được xuất hiện trong chương trình.

Liên tiếp "bay màu" khỏi 2 gameshow đình đám

Việc Trấn Thành vắng mặt trong hai chương trình đình đám là Thách thức danh hài và Running Man Vietnam mùa 2 cũng từng trở thành điểm gây chú ý với khán giả. Nhiều người thắc mắc lý do một ngôi sao hút fan như anh lại “bay màu” tại 2 game show đình đám này.

Tại Thách thức danh hài, Trấn Thành từng gắn bó tới 6 mùa. Tuy nhiên khi đến mùa 7, anh thông báo sẽ không còn tham gia. Thời điểm này, phía Thách thức danh hài chia sẻ khán giả chủ yếu trông đợi vào việc người chơi có thắng được hay không, chứ không phải mong ngóng nhiều vào các giám khảo. Ngoài ra việc thay đổi hai giám khảo cũng là bước thử nghiệm để tạo sự mới mẻ cho chương trình.

Phía nhà sản xuất cho hay dù sức nóng tên tuổi của 2 giám khảo cũ có lớn có nào cũng khó tạo thêm độ hot cho chương trình khi khán giả đã quá quen thuộc tới 6 mùa.

Việc Trấn Thành không còn tham gia "Thách thức danh hài" khiến nhiều người tiếc nuối.

Trong khi đó tại Chạy đi chờ chi – Running Man Vietnam mùa 1, Trấn Thành từng là một thành viên chủ chốt khi rất năng nổ, gây cười. Tuy nhiên đến mùa 2, anh cũng không tham gia mà vị trí này được thay thế bởi Trường Giang. Nói về lý do Trấn Thành ngừng tham gia, phía NSX phủ nhận những tin đồn sai lệch và khẳng định mong muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, mời tham gia để tạo sự đa dạng.

Từng là một thành viên năng nổ nhất Running Man Vietnam, tuy nhiên Trấn Thành lại bất ngờ không tham gia mùa 2.

Về phía Trấn Thành, trong một cuộc livestream trò chuyện với khán giả, anh cũng từng chia sẻ về lý do vằng mặt tại 2 gameshow nổi tiếng này. Trấn Thành cho biết anh rất tiếc khi không tham gia được RunningMan Vietnam mùa 2. Lý do, đơn vị sản xuất sẽ có thông tin chính thức vì họ có chiến lược truyền thông riêng. Để trấn an người hâm mộ, Trấn Thành cho biết lý do không tham gia do có sự cố nho nhỏ về sức khỏe. Đó cũng là lý do Trấn Thành không ngồi ghế giám khảo Thách thức danh hài mùa 7.

Là một MC tên tuổi, Trấn Thành trở thành “bảo chứng” cho độ hot của chương trình truyền hình với tài ăn nói khéo léo, hài hước. Chính vì vậy, bên cạnh những tranh cãi, không ít khán giả cho rằng thiếu vắng Trấn Thành sẽ làm giảm sức hút của các chương trình.

Ngọc Thanh