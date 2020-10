Trần Anh Group tổ chức lễ ra quân dự án La Vailla Green City

Sự kiện thu hút hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ hệ thống các đơn vị phân phối của Trần Anh Group. Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Trần Anh Group cho biết, dự án La Villa Green City là một trong những dự án tâm huyết do Trần Anh Group phát triển từ đầu năm 2019. Đến nay, trải qua gần 2 năm phát triển, dự án đã hình thành và trở thành khu đô thị hiện đại bậc nhất tại TP.Tân An, tỉnh Long An. Trần Anh Group tin rằng, khi tìm hiểu dự án này, quý khách hàng cũng như nhà đầu tư sẽ hài lòng với tiềm năng giá trị gia tăng hiện hữu.

Sự kiện thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh tham gia

Không chỉ sở hữu tiến độ xây dựng thần tốc, dự án La Villa Green City còn sở hữu vị trí chiến lược nằm giữa điểm nối Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài. Đồng thời nằm trong vùng kinh tế sôi động của tỉnh Long An, nơi có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua, kết nối giao thương vùng nhanh chóng với vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và vùng biên giới Campuchia.

Nơi đây được ví như Thảo Điền thứ 2 bởi một mặt sở hữu hơn 1.000m2 giáp sông Vàm Cỏ Tây, có vượng khí tràn đầy, mang đến không khí trong lành cho toàn dự án.

Với quy mô hơn 800 căn biệt thự, nhà phố, La Villa Green City đang trở thành nơi cung ứng nguồn hàng lớn cho khu vực cũng như các hàng các tỉnh vùng ven.

Được biết, năm 2020, dòng sản phẩm nhà phố tiếp tục khan hiếm trên thị trường TP.HCM. Theo dự án, sức cầu có sự gia tăng đột biến trong ngắn hạn nhưng mức giá thấp nhất cũng từ 10 tỷ đồng/căn, tỷ lệ tiêu thụ đa số các dự án đều đạt trên 80%.

Theo các chuyên gia bất động sản, tại TP.HCM ghi nhận sức mua sản phẩm này rất lớn, tỷ lệ đặt chỗ trung bình cứ 1 sản phẩm có 3 khách hàng nhận giữ chỗ, mức cạnh tranh để sở hữu sản phẩm này rất lớn.

Có thể nói, nguồn cung tại thành phố trong thời gian tới dù có sự gia tăng nhưng khó đáp ứng được toàn bộ sức mua đang có trên thị trường. Do đó, những dự án như La Villa Green City chính là tâm điểm mà nhà đầu tư cũng như khách hàng hướng đến. Không thua kém dòng sản phẩm tại thành phố lớn, biệt thự nhà phố tại La Villa Green City đáp ứng đủ tiêu chuẩn một không gian sống đẳng cấp từ cơ sở hạ tầng đến tiện ích dịch vụ.

Theo thông tin từ Trần Anh Group, giai đoạn đầu hơn 400 căn biệt thự nhà phố sẽ được đưa ra thị trường, khách hàng sở hữu sản phẩm tại La Villa Green City được tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Đặc biệt đối với khách hàng có hộ khẩu tại tỉnh Long An được chiết khấu ngay 2% và 12% đối với khách hàng thanh toán vượt tiến độ. Đáng chú ý, khách hàng cũng có thêm cơ hội sở hữu ngay 01 xe ô tô Honda City động cơ 1.5 trị giá lên đến hơn 700 triệu đồng.

Đại diện Trần Anh Group chia sẻ chương trình “Sẻ chia yêu thương cùng miền Trung lũ lụt”

Bên cạnh chia sẻ những thông tin về dự án, đại diện Trần Anh Group cũng chính thức phát động chương trình “Sẻ chia yêu thương cùng miền Trung lũ lụt” do tập đoàn tổ chức nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Được biết, ngoài tài trợ 300 triệu đồng, tập đoàn đã kêu gọi ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm với tổng chi phí lên đến gần 1 tỷ đồng.

Dự kiến từ ngày 22/10, Trần Anh Group cùng ban thiện nguyện sẽ có chuyến từ thiện tại các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Trần Anh Group cũng phát triển mạnh mẽ các hoạt động công tác xã hội với mục tiêu tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng.