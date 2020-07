Trần Anh Group sắp bàn giao sổ đỏ lần 1 cho cư dân Phúc An City

Theo đại diện Trần Anh Group, việc bàn giao sổ cho căn dân nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng, chứng minh tính pháp lý của dự án. Đồng thời, cũng thể hiện giá trị tài sản của khách hàng được đang được hưởng.

Được biết, đây là đợt bàn giao sổ hồng cho sản phẩm nhà phố thuộc Phúc An City giai đoạn 1. Như vậy, theo cam kết của chủ đầu tư, sổ hồng đã được bàn giao đúng tiến độ, có sổ được bàn giao sớm hơn so với dự kiến.

“Việc hoàn tất các thủ tục xin cấp sổ hồng cho cư dân luôn được Trần Anh Group đặt ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển dự án. Đó là chìa khóa mở cửa lòng tin của khách hàng tại Trần Anh Group”, đại diện Trần Anh Group chia sẻ thêm.

Dự kiến Trần Anh Group sẽ bàn giao gần 500 sổ hồng sản phẩm nhà phố cho cư dân Phúc An City

Hiện Trần Anh Group cũng đang tiếp tục triển khai việc cấp sổ hồng cho cư dân sở hữu sản phẩm chung cư. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật của tập đoàn ở giai đoạn 1 phát triển dự án Phúc An City dành riêng cho người lao động có thu nhập thấp với tổng số gần 800 căn hộ.

Chung cư Phúc An cũng là chung cư giá rẻ đầu tiên tại Long An, với giá bán tại thời điểm ban đầu chỉ gần 200 triệu/căn. Dự kiến trong thời gian tới, Trần Anh Group sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm này nhằm cung cấp cho người lao động chốn an cư tốt nhất.

Phúc An City là dự án ghi dấu mạnh mẽ của Trần Anh Group tại thị trường Long An khi sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay mặt tiền tỉnh lông 824, thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây được đánh giá là vùng đất mang lại nhiều tài lộc cho cư dân.

Phúc An City giai đoạn 1 đã có hàng ngàn cư dân sinh sống

Được khởi công vào năm 2017, với quy mô tổng thể lên đến 100ha, dự án được chia thành 3 giai đoạn phát triển. Tính đến nay, Phúc An City đã hoàn thành xong 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 với sản phẩm chung cư và nhà phố đã đón hàng ngàn chủ nhân đến sinh sống. Riêng giai đoạn 2 gồm nhà phố và biệt thự đã có những chủ nhân đầu tiên nhận nhà. Và ở giai đoạn 3 đã và đang hoàn hiện những căn nhà phố đầu tiên..

Không chỉ được xây dựng bài bản, Phúc An City đang trở thành biểu tượng phồn thịnh tại Đức Hòa, Long An với hệ thống nhà ở cùng tiện ích đẳng cấp. Đơn cử như, khu công viên nội khu sầm uất, hồ bơi, công viên dành riêng cho trẻ em, hồ sinh thái, sân tập thể thao, phòng gym – spa…dự kiến trong thời gian tới sẽ xây dựng thêm nhiều tiện ích khác. Đáng chú ý, khu vực tòa nhà văn phòng cao tầng sẽ là điểm khó có thể bỏ qua đối với nhiều nhà đầu tư.