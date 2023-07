Trắc nghiệm xem bạn trẻ hay già qua hiểu biết về các nhóm nhạc KPOP

D

Twice

Twice là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi JYP Entertainment. Nhóm gồm 9 thành viên: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu. Twice được thành lập trong chương trình truyền hình Sixteen và chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2015, với EP The Story Begins.