(VTC News) -

Hãy quan sát bức tranh bên dưới, xem con vật đầu tiên bạn thấy là gì rồi đối chiếu với kết quả bài trắc nghiệm nhé.

Trắc nghiệm vui: Con vật đầu tiên bạn thấy sẽ tiết lộ điều gì làm bạn nổi cáu.

Con gấu

Bạn là người chu đáo, chân thật nhưng cũng phức tạp. Mặc dù ưu tiên gia đình và bạn bè nhưng bạn sẽ không để bất cứ ai thúc ép mình. Là người có trái tim trong sáng, bạn không thể chịu đựng được những kẻ lôi kéo, giả tạo hoặc đâm sau lưng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nổi cáu khi gặp những người đánh giá bản thân quá cao, chỉ yêu lấy mình.

Con vật đầu tiên bạn nhìn thấy trong bài trắc nghiệm này là gấu?

Con cá

Bạn luôn dùng óc tưởng tượng, trí thông minh và lẽ thường tình để đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề. Bạn không thể chịu đựng những người hay mỉa mai, không muốn giúp đỡ, hay tranh luận và cười nhạo người khác. Những kẻ ngu ngốc sẽ khiến bạn lên cơn thịnh nộ.

Chuột túi

Bạn là người vị tha với trái tim trong sáng. Bất kể cuộc sống có thăng trầm thế nào, bạn cũng không thất vọng về quá khứ. Bạn thích ở bên những người bình dị và trung thành với mình. Những người bạn giả tạo và những kẻ nói dối không có chỗ đứng trong cuộc sống của bạn. Sự phản bội chính là nguyên nhân dẫn đến cơn giận dữ của bạn.

Sư tử

Bạn là một người hùng, dũng cảm và không bao giờ từ bỏ những thứ mình thích hay mục tiêu của bản thân. Bạn tự tin và có trái tim nhân hậu. Vì vậy, từ bỏ chính là điều khiến bạn tức giận nhất.

Cá heo

Bạn có trí tưởng tượng và sức sáng tạo, đặc biệt chỉ tập trung vào sự độc đáo. Bạn tuyệt nhiên không thích kiểu người thay đổi bản thân chỉ để hòa nhập với đám đông, hoặc thậm chí là để làm hài lòng người khác. Vì vậy, người gây ra cơn giận dữ của bạn chính là những người không thành thật và không phải là chính họ.

Con cáo

Bạn có thể dễ dàng học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người, cho dù đó là CEO hay một bác bảo vệ. Tuy nhiên, bạn không thể chịu được những người hay dọa dẫm, ngay cả khi đó là cha mẹ bạn. Bạn luôn đặt logic lên hàng đầu khi làm việc gì đó. Và cơn giận của bạn dễ dàng bị “kích hoạt” bởi những người hống hách.

Con mèo

Mặc dù một số người có thể nghĩ bạn nhút nhát, nhưng thực ra là bạn không thích nói nhiều. Bạn không muốn người khác chú ý, thích sống cuộc sống theo cách riêng và không lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Đó là lý do những người nói quá nhiều sẽ khiến bạn tức giận.

Đại bàng

Trong cuộc sống, bạn luôn đặt mục tiêu rất cao, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải làm một mình. Bạn không để mọi thứ trở thành may rủi. Bạn có xu hướng tập trung và tỉ mỉ khi tiếp cận vấn đề. Bạn không có thời gian dành cho những điều bất ngờ, kịch tính, hay những điều vụn vặt trong cuộc sống và luôn muốn người khác nghĩ như mình. Đó là lý do bạn luôn dễ dàng nổi giận trước những việc bé bị xé ra to.

Con voi

Trông bạn có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Bạn tốt bụng, đáng yêu và đáng tin cậy, lại có tính cách trầm ổn và tự tin. Bởi vậy, bạn rất dễ nổi cáu với hành vi xấu tính và không dễ dàng tha thứ cho những người không tử tế.

Con thỏ

Với tâm hồn sáng tạo, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng, bạn luôn nở cười và biết cách lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ mang đến nỗi buồn hoặc bất kỳ sự tiêu cực nào khác trong cuộc sống. Những người tiêu cực chính là khắc tinh của bạn.

Hươu cao cổ

Bạn tốt bụng và luôn mong những điều tốt đẹp tương tự từ những người khác. Bạn luôn có tránh xa những người không tôn trọng cuộc sống và thời gian của mình. Thêm vào đó, bạn không thể chịu đựng được những người luôn tìm kiếm điểm yếu của người khác và sử dụng chúng để làm lợi cho bản thân. Đó là lý do tại sao hễ gặp phải những người hay gạ gẫm, lôi kéo là bạn lại giận đùng đùng.