Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án dự án sân bay Điện Biên

Theo đó, căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, TAND tỉnh Điện Biên quyết định trả hồ sợ vụ án để điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Cụ thể, xác minh làm rõ trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường, bồi hoàn của các bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên, từ tháng 4 - 12/2021, khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên, các bị can: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân và Nguyễn Tuấn Anh đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Các bị can: Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền gần 7 tỷ đồng.

Các bị can: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Thị Hòa thực hiện hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền 267 triệu đồng.

Ngày 11/10/2021, khi tham gia thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên, bị can Bùi Mạnh Cường đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Điện Biên xác định, đây là vụ án đồng phạm, đối với hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, các bị can không có sự bàn bạc thống nhất khi thực hiện hành vi phạm tội; các bị can: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Anh đều là người thực hành trực tiếp hành vi phạm tội.

Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị can Trần Thị Vân là người khởi xướng; các bị can Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Hòa là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Minh Tuệ