TPBank tiếp tục lọt top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020

Hội đồng chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của Vietnam Report năm nay thống nhất 3 ba tiêu chí chính để đánh giá các ngân hàng bao gồm: năng lực và hiệu quả tài chính; khảo sát sự hài lòng của khách hàng và ý kiến từ các chuyên gia ngành tài chính - ngân hàng; đánh giá uy tín trên truyền thông bằng phương pháp Media coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng.

Đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí trên, TPBank đã vững vàng đứng trong Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam 2020 và đặc biệt, vượt qua nhiều “đối thủ” cạnh tranh đáng gờm, TPBank tiếp tục đứng thứ 4 trong Top các ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam. Như vậy, sau đúng 8 năm tái cơ cấu kể từ tháng 7/2012 đến nay, TPBank đã “lột xác” thật ngoạn mục, từ vị trí "đội sổ" nay đã vươn lên đứng thứ 4 trong các ngân hàng tư nhân uy tín tại VN.

TPBank đứng thứ 4 trong Top các ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam

Hội đồng chuyên môn đặc biệt ấn tượng với hệ thống gần 300 điểm ngân hàng tự động LiveBank, phục vụ khách hàng bất cứ thời gian nào trong ngày của TPBank và đánh giá LiveBank TPBank đã trở thành hình mẫu về một hệ thống VTM lớn nhất thế giới, liên tục vận hành và tăng trưởng.

Mới đây, TPBank còn cập nhật tính năng nhận diện khuôn mặt trên LiveBank, khách hàng giao dịch không cần mang theo thẻ hay căn cước công dân, không cần nhớ số thẻ hay mã pin, chỉ cần đứng trước máy, nhìn vào camera, máy sẽ nhận diện trong 3s và xác nhận thêm vân tay là tiếp tục thực hiện mọi giao dịch. Hiện mới chỉ có một vài nước phát triển áp dụng tính năng này, còn tại Việt Nam, TPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất áp dụng.

Ngoài Livebank, TPBank còn sở hữu một hệ sinh thái số bao gồm các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như eBank, Quickpay, Savy… sử dụng trí thông minh nhân tạo AI, công nghệ sinh trắc học nhận diện khuôn mặt, vân tay, giọng nói, công nghệ máy học Machine Learning cùng nhiều công nghệ khác có thể hỗ trợ khách hàng trong mọi giao dịch.

Nhờ tiên phong trong công nghệ nên mặc dù dịch bệnh hoành hành, ngân hàng phải hy sinh hàng trăm tỷ lợi nhuận để hỗ trợ cho gần 10 nghìn khách hàng vượt qua khó khăn thông qua việc giảm lãi, cơ cấu lại nợ, giãn nợ… song TPBank vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế lên tới 2.034 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Tổng huy động vốn của ngân hàng đạt trên 162 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ dù lãi suất huy động liên tục hạ thấp. Mức tăng trưởng tín dụng của TPBank cũng cao hơn nhiều so với toàn ngành (chỉ đạt trên 3% trong 6 tháng). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, chỉ ở mức 1,53%.

6 tháng đầu năm của TPBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Không chỉ được các tổ chức trong nước đánh giá cao, ngay trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cũng đã có những đánh giá mới dành cho TPBank. Trong khi nhiều ngân hàng bị hạ triển vọng tín nhiệm, TPBank vẫn được Moody’s xếp ở hạng mức B1 – mức cao nhất trong nhóm các NHTM cổ phần và "là một trong bốn ngân hàng" được giữ nguyên triển vọng ổn định.