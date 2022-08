TP.HCM: Ùn tắc kéo dài, BOT An Sương phải mở thêm làn thu phí tiền mặt

(VTC News) -

Ngày 1/8, tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân do một số tài xế chưa dán thẻ thu phí tự động ETC, có người đã dán thẻ ETC nhưng hết tiền buộc phải quay đầu vì không có điểm nạp tiền.

BOT An Sương ùn ứ trong ngày đầu bắt buộc thu phí không dừng.

Theo ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, đến khoảng 14h30, tình hình xe qua trạm rất đông, vẫn đang ùn ứ.

Để giải tỏa ùn tắc, trạm đã phải mở thêm một làn hỗn hợp mỗi hướng, tức hai làn thu phí hỗn hợp (có thu tiền mặt).

Trạm thu phí An Sương - An Lạc triển khai thu phí không dừng sáng 1/8.

Đến nay, trạm thu phí này đã mở 10 làn thu phí (tính cả hai hướng), mỗi hướng 5 làn (4 làn thu phí không dừng ETC, 1 làn hỗn hợp).

Xe xếp hàng dài ở trạm thu phí An Sương - An Lạc.

"Một số xe chưa dán thẻ hoặc có thẻ nhưng hết tiền vẫn chạy vào làn ETC, trong khi các xe phía sau đã áp sát nên không thể lùi xe, chuyển làn được. Từ nay đến chiều tối chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tính thêm các giải pháp khác", ông Đạt cho hay.