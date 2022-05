TP.HCM: Truy nã con riêng dùng dao đâm chết cha dượng

(VTC News) -

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Trần Văn Chiến (SN 1988, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, trú TP Thủ Đức) về tội “Giết người”.

Theo điều tra, ông D.Đ. (SN 1979, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và bà T.T.M.L. (SN 1965, quận Bình Thạnh - mẹ ruột của Chiến) sống như vợ chồng ở căn nhà trọ đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Chiến cùng chung sống trong căn nhà trọ này và hay xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với ông Đ. nhưng không được hóa giải.

Trần Văn Chiến và hình chụp X-quang lưỡi dao bị gãy trong bụng ông Đ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 23h ngày 29/12/2020, ông Đ. đi nhậu về đến nhà trọ thì gặp Chiến, cả hai lại tiếp tục cãi vã. Sau đó, Chiến đi vào bếp lấy dao gọt hoa quả đâm vào bụng cha dượng, làm lưỡi dao bị gãy, nằm trong bụng nạn nhân. Gây án xong, Chiến rời khỏi hiện trường.

Phát hiện ông Đ. bị Chiến đâm trọng thương, bà L. vội vàng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để sơ cứu, khâu vết thương rồi chở về nhà chăm sóc.

Sáng hôm sau, ông Đ. thấy bụng đau dữ dội nên đến Bệnh viện Thủ Đức khám và được các bác sĩ phẫu thuật lấy lưỡi dao bị gãy trong bụng ra. Điều trị tại bệnh viện đến ngày 9/1/2021 thì ông Đ. tử vong.

Sau đó, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Quá trình điều tra, công an xác định Chiến dùng dao sát hại ông Đ. nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam. Tuy nhiên, Chiến đã bỏ trốn sau khi gây án nên Công an T.PHCM ra quyết định truy nã.

Công an TP.HCM đề nghị ai biết và phát hiện Chiến thì có quyền bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, điện thoại của điều tra viên Bùi Thanh Hải: 0913700809) để tiếp nhận xử lý.