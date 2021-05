TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn

(VTC News) -

Ngày 9/5, UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu đối với thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ các quy định về tiếng ồn trong khu vực dân cư, thời gian thực hiện đến hết ngày 23/5.

Các quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng đua nhau hát karaoke bằng loa kéo. (Ảnh: Khuất Nguyên)

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan chuẩn bị thực hiện hiệu quả giai đoạn hai với nội dung tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn.

Cụ thể, đối với các đơn vị có liên quan phải tăng cường công tác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Xây dựng kiểm tra định kỳ và đột xuất để giải quyết dứt điểm hành vi gây ồn trong khu dân cư. Phối hợp với các đơn vị liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu quy định về xử lý tiếng ồn, cách âm… trong hoạt động sản xuất.

UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM giao Công an TP Thủ Đức và 21 quận/huyện căn cứ theo nội dung hướng dẫn của Công an TP.HCM chủ động các biện pháp phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm tiếng ồn, định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo việc thực hiện công tác này về Công an TP.HCM. Trong đó phải báo cáo tổng hợp số liệu cụ thể về tin báo, số việc, số vụ xử lý, số vụ có liên quan đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an TP.HCM được giao mở hồ sơ chuyên đề về xử lý ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn TP.HCM. Chủ động theo dõi, tổng hợp sáu tháng, một năm sau đó có báo cáo về UBND TP.HCM chuyên đề này.