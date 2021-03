Các quán nhậu ở TP.HCM thi nhau ‘tra tấn’ người dân bằng tiếng nhạc chát chúa

(VTC News) -

Video: Các quán nhậu ở TP.HCM vẫn "tra tấn" người dân

“Tra tấn” người dân thâu đêm

Nhiều năm qua, các quán nhậu lề đường Phạm Văn Đồng (nối từ TP Thủ Đức đến quận Gò Vấp, TP.HCM) liên tục “tra tấn” người dân bằng tiếng nhạc chát chúa được mở từ chiều tới đêm.

Tối 19/3, ghi nhận của PV VTC News, khoảng 19h30 tại đường Phạm Văn Đồng, các quán nhậu hai bên đường đồng loạt “lên đèn, lên nhạc” với cường độ âm thanh to nhất, khiến người đi đường đinh tai, nhức óc.

Mỗi quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) đều có sẵn dàn âm thanh để phục vụ khách. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Chị Hà Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, nhiều năm trở lại đây, các quán nhậu thường xuyên mở nhạc to để thu hút khách. Mỗi lần đi ngang qua đường Phạm Văn Đồng, chị Thảo đều cảm thấy khó chịu nhưng không biết né tránh tình trạng này thế nào.

“Tôi rất khó chịu với tiếng nhạc ồn ào đến chói tai của các quán nhậu ven đường này. Biết là kinh doanh cần làm đủ mọi cách để hút khách nhưng không thể đem tiếng nhạc ra tra tấn người dân như vậy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng cần được nghỉ ngơi”, chị Thảo bức xúc.

Đoạn đường Phạm Văn Đồng từ phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) đến phường 1 (quận Gò Vấp) dài khoảng 8km nhưng có đến cả trăm quán nhậu mọc lên. Điều đáng nói, tất cả các quán này đều có sẵn dàn âm thanh “khủng” để phục vụ nhu cầu âm nhạc của khách hàng. Từ karaoke từ loa kéo tự phát, cho đến nhạc sàn sôi động được phối bởi DJ (người phối nhạc) đều thi nhau mở hết công suất.

Sau khi thấm men say, các khách đến quán nhậu đua nhau hát karaoke bằng loa kéo. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Tại quán nhậu ở địa chỉ 219 Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, nhiều nhân viên đứng sẵn bên vỉa hè để chào mời khách vào quán.

Bên trong, khoảng 20 khách ngồi chật kín vỉa hè. Những vị khách sành điệu này tay cầm bia và không quên lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa được phối bởi DJ.

Nữ DJ quán nhậu vỉa hè đắm chìm trong tiếng nhạc xập xình, còn khách thì ngồi lắc lư hò hét theo tiếng nhạc. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Bên trong quán ăn ở 455 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, thực khách vô tư cụng ly, hò hét theo tiếng nhạc ồn ào bao trùm cả không gian rộng lớn.

Ngay kế bên quán này, quán Lửa BBQ cũng ồn ào không kém với loa kéo hát karaoke. Sau khi đã thấm men say, khách thi nhau “đăng ký” lên hát karaoke bằng chiếc loa kéo và các micro đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Mỗi đêm chị An đều mang loa kéo đến quán nhậu để hành nghề hát rong. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Chị An (ngụ quận Thủ Đức, người kinh doanh loa kéo) cho biết, hàng đêm chị vẫn mang loa kéo đến các quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ khách.

“Khách hát xong thì gửi lại tiền cho mình, có người cho từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Các quán nhậu ở đây mở nhạc náo nhiệt nhất là từ 20 – 22h, vì có phục vụ văn nghệ thì khách mới vui, mới nhậu nhiều”, chị An nói.

Chính quyền nỗ lực xử lý

Cũng theo ghi nhận của PV VTC News, tối 19/3, cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nhiều quán nhậu hai bên đường Phạm Văn Đồng vì mở nhạc quá ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tại quán B.D (phường 1, quận Gò Vấp), công an khu vực lập biên bản và yêu cầu quán gỡ các thiết bị âm thanh tạo ra tiếng ồn chát chúa.

Một cán bộ trong tổ dân phố cho hay, cơ quan chức năng đang nỗ lực vào cuộc để tuyên truyền và xử lý tiếng ồn trong khu dân cư. Trên tuyến đường này có rất nhiều quán nhậu vi phạm, đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng này đến nay vẫn chưa chấm dứt.

“Trong đêm nay, chúng tôi đã lập biên bản ở một số quán nhậu do mở nhạc quá lớn, đồng thời mời chủ quán ngày mai đến phường làm việc tiếp”, cán bộ tổ dân phố cho biết.

Tối 19/3, lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản quán nhậu B.D (phường 1, quận Gò Vấp) do mở nhạc quán lớn. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Hôm qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn.

UBND TP.HCM sẽ chia thành hai giai đoạn để thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn.

Giai đoạn một, từ 25/3 đến 30/6, toàn TP.HCM tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân đăng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tiếng ồn.

Giai đoạn hai, TP.HCM tiếp tục thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về tiếng ồn bắt đầu từ ngày 30/6.

Không chỉ các quán nhậu, nhiều người hát rong cũng hành nghề gây tiếng ồn trong khu dân cư. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm tiếng ồn, chính quyền các cấp cùng sở, ngành liên quan sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, lãnh đạo mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để tái diễn vi phạm tại các địa điểm đã kiểm tra, xử lý.

Trong đợt cao điểm cuối tháng 6, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an địa bàn phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn. Ngành công an cần nghiên cứu, đề xuất bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ xử lý vi phạm.

UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp cho UBND TP.HCM.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính về an toàn giao thông thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý theo nghị định 100/2019/NĐ-CP; chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và chỉ thị số 22/CT-UBND về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP.