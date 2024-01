TP.HCM: Nhiều người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe, không đóng phạt

(VTC News) -

Chiều 11/1, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, năm 2023, lực lượng công an phát hiện và xử lý hơn 651.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 1.500 ô tô, hơn 153.000 xe máy và hơn 1.200 xe 3 bánh, 4 bánh. Trong đó, hơn 128.000 phương tiện bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 20%.

Qua các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, số lượng phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn đã tăng lên. Đặc biệt, nhiều người vi phạm không lên làm việc với cơ quan chức năng, không đóng phạt do giá trị phương tiện thấp.

"Nếu đúng quy định về khoảng cách nơi chứa phương tiện vi phạm, Công an TP.HCM còn thiếu khoảng 10.000m2 kho bãi tạm giữ tang vật", Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo ông Hà, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho bãi tạm giữ tang vật, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức các trang, thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Các trang, thiết bị, bình chữa cháy cần được thường xuyên kiểm tra, bảo trì.

Đồng thời, các lực lượng cần xây dựng các phương án chữa cháy tại kho bãi để đảm bảo an toàn xử lý tình huống xảy ra. Các cán bộ, chiến sĩ cần phân loại phương tiện tạm giữ thành các nhóm, đẩy nhanh công tác xử lý tang vật.

"Lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp thay thế tạm giữ phương tiện để ngăn chặn hành vi vi phạm. Các biện pháp có thể làm là tạm giữ các giấy tờ, chứng chỉ thay cho tạm giữ phương tiện để giảm số tang vật cần tạm giữ", Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay.

Về việc công khai các trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn, Công an TP.HCM đã chuyển danh sách 37 trường hợp tới cơ quan chủ quản để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

"Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 0,0289% tổng số trường hợp vi phạm. Trong hơn 1 tháng qua, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nào trong số này vi phạm nồng độ cồn", ông Hà nói.