TP.HCM: Giải ngân đầu tư công dưới 80%, lãnh đạo không hưởng thu nhập tăng thêm

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo khẩn về đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện đầu tư công năm 2023.

Theo đó, với tỷ lệ giải ngân dưới 50%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ; không được xét tặng bằng khen của UBND TP.HCM, Bộ, ngành Trung ương; không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023 theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM.

Với tỷ lệ giải ngân từ 50% đến dưới 80%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ; không được xét tặng bằng khen của UBND TP.HCM, Bộ, ngành Trung ương; không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023.

Dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TP.HCM) năm 2023.

Với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được xét tặng Bằng khen của UBND Thành phố và Bộ, ngành Trung ương; được xét hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Kho bạc Nhà nước thành phố, chủ đầu tư dự án và cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được ban hành đầu năm 2023...

Đồng thời, khẩn trương phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công.

Tại họp báo định kỳ TP.HCM vào chiều 21/12, ông Lương Công Khánh, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP.HCM cho biết, trong 45/60 ngày đêm chiến dịch giải ngân đầu tư công, TP.HCM đã giải ngân thêm 11.300 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày hơn 250 tỷ đồng và mỗi tuần là hơn 1.750 tỷ đồng.

Theo ông Khánh, từ khi triển khai thực hiện kế hoạch thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định.

"Về cơ bản, các dự án đã thực hiện theo kế hoạch giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng đều, nhanh dần vào thời gian cuối niên độ kế hoạch năm 2023. Cụ thể, đến hết tháng 9 là 21.808 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 là 25.108 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 là 31.050 tỷ đồng. Đến ngày 15/12, số vốn giải ngân đạt 36.465 tỷ đồng", ông Khánh nói.

Sở KH-ĐT dự kiến kết quả giải ngân cuối năm của TP.HCM có thể đạt hơn 48.500 tỷ đồng.

"So với mức giải ngân đạt 26.200 tỷ đồng ở năm 2022 thì kết quả giải ngân của năm 2023 dự kiến cao hơn 22.300 tỷ đồng, cao hơn gấp 1,8 lần. Do đó, số liệu này có thể nói là tương đối tích cực so với năm 2022, thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện công giải ngân vốn đầu tư công của các cấp chính quyền thành phố", ông Khánh chia sẻ.

Đối với các công trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông, năm 2023, TP.HCM đã xử lý các khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất pháp lý để thực hiện chi trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án còn tồn đọng trong thời gian vừa qua như: Xây dựng mới cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu Phước Long...

Đối với các công trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực thoát nước, giảm ngập nước cho thành phố, trong năm 2023, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng như: Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm, xây dựng hệ thống thoát nước đường Nhơn Đức - Phước Lộc....