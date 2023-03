TP.HCM còn 0,95% học sinh chưa xác thực được mã định danh

(VTC News) -

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp hông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM diễn ra chiều 23/3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM cho hay, trên địa bàn TP còn 0,95% số học sinh chưa xác thực được mã định danh do sai ngày tháng năm sinh, giới tính...

"Sáng nay, Sở đã bàn giao toàn bộ dữ liệu này cho công an tiếp tục rà soát, nhằm hoàn tất dữ liệu trẻ đầu cấp trước ngày 15/4. Từ đó, ngành Giáo dục sẽ xử lý dữ liệu này đưa vào dữ liệu tuyển sinh", ông Minh nói.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo ông Minh, phụ huynh đã có dữ liệu của con em mình thì có thể đăng nhập cổng tuyển sinh trực tuyến mà không phải đến trường nộp đơn.

"Từ ngày 1-11/5, phụ huynh đăng nhập để kiểm tra dữ liệu xem có đúng không, nếu thông tin sai, phụ huynh có thể liên lạc cơ sở con em mình đang học hoặc địa phương nơi khai báo dữ liệu dân cư để kiểm tra lại thông tin và cung cấp lại", ông Minh thông tin và khẳng định việc rà soát, cấp mã định danh cho học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp là nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Công an TP.HCM.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thêm, nếu trường hợp bất khả kháng không thể cấp được CCCD gắn chip điện tử, mã định danh điện tử cho học sinh, ngành Giáo dục sẽ cấp 1 mã tạm cho các em tham gia công tác tuyển sinh.

Về nội dung trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP phối hợp Sở GD-ĐT chỉ đạo Phòng GD-ĐT cấp huyện, ban giám hiệu, giáo viên các trường THCS, THPT cùng phụ huynh các em học sinh phối hợp cùng lực lượng Công an trong cao điểm tổ chức cấp CCCD gắn chip điện tử, kết hợp cấp định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi tuyển sinh năm 2023 nhưng chưa cấp CCCD gắn chíp điện tử.

"Một trong những biện pháp khác là rà soát tập hợp danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào THPT năm 2023 đối sánh danh sách Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cung cấp, đảm bảo không để sót bất kỳ trường hợp nào tham gia các kỳ thi trên mà chưa có CCCD gắn chip điện tử", Thượng tá Hà nói.

Hoàng Thọ