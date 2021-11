TP.HCM có 38 ca tử vong do COVID-19, 10 ca đã tiêm 2 mũi vaccine

(VTC News) -

Chiều 11/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca mắc mới trong cộng đồng có xu hướng tăng, đây là kết quả tất yếu khi nới lỏng, mở cửa phục hồi kinh tế. Một số quận, huyện số ca tăng lên, có tình hình quá tải một số nơi do quân y rút đi, do đó Sở phải điều động lực lượng y tế thành phố xuống địa phương hỗ trợ y tế cơ sở điều trị F0.

Hiện, số ca nặng tại TP.HCM đã giảm xuống, còn khoảng 1.800 bệnh nhân thở oxy; thở máy xâm lấn là 230 người; số ca tử vong dao dộng từ 21 - 43 người/ngày.

“Bệnh nhân các tỉnh quá nặng chuyển về TP.HCM rồi tử vong do đó số ca tử vong của thành phố cũng tăng lên do số này, ngày 11/11, thành phố có 38 ca tử vong”, ông Châu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong 38 người tử vong ngày hôm nay (11/11), có 34 trường hợp có bệnh nền, 4 người không có bệnh nền. Số ca tử vong từ 18 - 50 tuổi có 2 trường hợp, từ 51 - 65 tuổi là 15 người, trên 65 tuổi là 21 bệnh nhân.

Về tiền sử tiêm vaccine, có 20 bệnh nhân chưa tiêm vaccine tử vong, trong đó có 12 người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Tử vong sau tiêm 1 mũi gồm 2 trường hợp, tiêm đủ 2 mũi vaccine không qua khỏi có 10 bệnh nhân trên 50 tuổi và có bệnh nền.

“Như vậy tử vong tập trung người lớn tuổi và có bệnh nền, không có trẻ em. Nhóm nguy cơ tử vong cao khi nhiễm COVID-19 là người cao tuổi, có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine. Ban chỉ đạo tiếp tục tìm những người già, lớn tuổi chưa tiêm vaccine cần xem xét tiêm vaccine để và bảo vệ cho những nhóm người này tránh nhiễm COVID-19 từ người thân”, ông Châu nói.

Lý giải nguyên nhân dù đã tiêm vaccine vẫn có nguy cơ tử vong, ông Châu cho biết, tiêm vaccine COVID-19 chỉ làm giảm khả năng mắc bệnh, khi mắc bệnh thì giảm diễn tiến nặng và giảm tử vong.

Đối đối với chủng Delta của virus SARS-CoV-2 thì dù có tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh và khi mắc bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng và tử vong. Tuy nhiên, khi tiêm đủ liều vaccine thì tỉ lệ mắc bệnh và chuyển nặng thấp hơn, số ca bệnh nặng, thở máy xâm lấn ít hơn rất đáng kể so với người không tiêm vaccine.

Cũng theo ông Châu, những bệnh nhân chuyển nặng, tử vong khi đã tiêm vaccine chủ yếu tập trung người lớn tuổi và có bệnh nền. Nhưng khi số ca mắc mới tăng lên cao không loại trừ khả năng những người trẻ tuổi vẫn có thể bệnh nặng và tử vong. Đặc biệt với người có xuất hiện hội chứng Cytokine, người trẻ không bệnh nền nhưng khi mắc COVID-19 mà xuất hiện hội chứng này thì ECMO cũng không cứu được.

“Do đó cần nói cho rõ, tránh hoang mang, dù tiêm vaccine đủ 2 mũi vẫn có nguy cơ bệnh nặng và tử vong nhưng giảm hẳn. Không phải tiêm vaccine rồi thì không sao hết, thì an toàn, vẫn bệnh nặng. Không an toàn đâu vẫn có xảy ra tử vong dù rất nhỏ, do đó đừng chủ quan”, ông Châu nhấn mạnh.

Ngày 9/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.276 ca nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 437.799 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố.