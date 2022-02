(VTC News) -

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện; các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố lập thông tin tài khoản điểm tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dự kiến mỗi cơ sở giáo dục sẽ thành lập 1 điểm tiêm tại trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, trường nhiều cấp có cấp tiểu học hoặc lớp 6.

Mỗi trường nhập thông tin theo mẫu để được cấp tài khoản trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phục vụ cho công tác nhập dữ liệu tiêm chủng.

TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12 - 17 tuổi năm 2021.

Đối với trẻ ở lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, nhóm nhà trẻ độc lập, phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương thành lập các điểm tiêm cho trẻ. Sau khi thống nhất điểm tiêm, Trung tâm Y tế sẽ báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM để được hướng dẫn thực hiện.

Với trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, trường nhiều cấp có cấp tiểu học hoặc lớp 6, nhà trường lập danh sách học sinh có ngày sinh từ 1/4/2017 trở về trước, nhập vào nền tảng quản lý tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi được cấp tài khoản; cử nhân sự tham dự lớp tập huấn về sử dụng, quản lý dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn. Với lớp mầm non độc lập, mẫu giáo độc lập, nhóm nhà trẻ độc lập, lập danh sách trẻ em có ngày sinh từ 1/4/2017 trở về trước.

Phòng GD&ĐT hướng dẫn nhập danh sách trẻ vào nền tảng quản lý tiêm chủng sau khi đã thống nhất với Trạm y tế các điểm tiêm. Cử nhân sự tham dự lớp tập huấn, sử dụng quản lý dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng, tổ chức tiêm an toàn.

Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 970.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 - 11 tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục là 950.000 trẻ, số trẻ ngoài nhà trường là 20.000 trẻ. Trẻ ngoài nhà trường sẽ do Sở LĐTB&XH TP.HCM lập danh sách tiêm.

TP.HCM đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, sẵn sàng triển khai ngay khi có hướng dẫn chi tiết từ Bộ Y tế.